Спецслужбы Абхазии разработали план обеспечения безопасности на выборах президента РФ

СУХУМ, 6 марта. / ТАСС /. Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности Абхазии разработали план совместных действий для обеспечения безопасности во время выборов президента РФ на территории республики, где образовано 20 избирательных участков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента Абхазии по итогам совещания у главы государства Рауля Хаджимба.

"Президент Абхазии обратил особое внимание на обеспечение безопасности на участках в день выборов на территории республики. Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что совместно со Службой госбезопасности разработан план обеспечения безопасности", — отмечается в сообщении. При этом в документе не уточняется, о каких мероприятиях идет речь. Хаджимба поручил главам администраций городов и районов «обеспечить транспорт для доставки избирателей на участки в день голосования».

В свою очередь участвовавший в совещании посол РФ в Сухуме Семен Григорьев рассказал, что в Абхазии создано 20 участков и образовано 20 избирательных комиссий. «За каждым участком закреплено определенное количество бюллетеней. Досрочное голосование уже проводится для военнослужащих седьмой российской военной базы в Гудауте и Погрануправления ФСБ России в Абхазии», — сказал глава российской дипмиссии. Он подчеркнул, что готовность к проведению выборов высокая, уже действует рабочая группа при избиркоме, ведется «активная информационная работа, по центральным каналам республики демонстрируются предвыборные ролики на абхазском и русском языках».

На предыдущих президентских и думских выборах в 2012 и 2016 годах на территории Абхазии, где граждане наряду с абхазским имеют и гражданство РФ, было девять избирательных участков. Чтобы каждый проживающий в Абхазии гражданин России имел возможность для свободного волеизъявления, на этот раз число участков увеличили, и теперь проголосовать можно не только в городах, но и в сельской местности. В Абхазии гражданство РФ имеют около 190 тыс. граждан из 240 тыс. жителей республики, в том числе около 90 тыс. из них обладающих правом голоса.