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Крупнейший парк развлечений Армении выбрал российское оборудование
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Крупнейший парк развлечений Армении выбрал российское оборудование 

HR-tv.ru 6 марта 2018
Фото: HR-tv.ru
Руководство одного из самых больших парков развлечений в Ереване (Армения) приняло решение о расширении игровых площадей при помощи игрового оборудования российского производства. В качестве подрядчика выступила группа компаний «Авира».
— Наше оборудование будет размещено на детской игровой площадке крупнейшего парка развлечений в Ереване. Ее открытие запланировано уже на апрель 2018 года, — рассказывает управляющий группой компаний «Авира» Алексей Загуменнов. — По мнению Владимира Путина, новый президент Армении Армен Саркисян будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран. Мы рады, что эти процессы начинаются с нашим непосредственным участием.
Оборудование под брендом AviraKids будет представлено двухъярусным детским игровым лабиринтом, сухим бассейном, каруселями в виде русских берез, аттракционами «Радуга», стеклопластиковыми и мягкими конструкциями и др. В его производстве приняли участие специалисты промышленных площадок Перми и Иваново.
Фото Авира
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