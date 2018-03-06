Минтранс Армении: В дороге «Север-Юг» заинтересован бизнес

В финансировании строительства южного участка дороги «Север-Юг» заинтересован бизнес, заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян . В Ереване прошло 13-е заседание межправительственной комиссии по программе «ТРАСЕКА» международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия».

«Дорога «Север-Юг» в Армении строится быстрыми темпами. В конце 2019 года намечено закончить участок до Гюмри . Сейчас проводятся проектные работы над участками Гюмри-Бавра и до границы с Грузией », — отметил Мартиросян.

Идея строительства международного транспортного коридора из Западной Европы через Кавказ в Центральную Азию возникла еще 25 лет назад. В проекте участвуют 13 стран. Предполагается, что грузы будут перевозить всеми видами наземного транспорта.

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