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Минтранс Армении: В дороге «Север-Юг» заинтересован бизнес
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Минтранс Армении: В дороге «Север-Юг» заинтересован бизнес 

Мир24 6 марта 2018
В финансировании строительства южного участка дороги «Север-Юг» заинтересован бизнес, заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян. В Ереване прошло 13-е заседание межправительственной комиссии по программе «ТРАСЕКА» международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия».
«Дорога «Север-Юг» в Армении строится быстрыми темпами. В конце 2019 года намечено закончить участок до Гюмри. Сейчас проводятся проектные работы над участками Гюмри-Бавра и до границы с Грузией», — отметил Мартиросян.
Идея строительства международного транспортного коридора из Западной Европы через Кавказ в Центральную Азию возникла еще 25 лет назад. В проекте участвуют 13 стран. Предполагается, что грузы будут перевозить всеми видами наземного транспорта.
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