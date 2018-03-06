Армянские мигранты держат в страхе немцев: посла просят помочь

БАКУ , 6 мар — Sputnik . Власти Армении обещали немецким коллегам помощь в борьбе с преступными группировками.

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на издание MDR Thuringen, об этом договорились посол Армении в Германии Ашот Смбатян и министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер

Стороны договорились усилить обмен данными между полицией Армении и земли Тюрингия. Как отметил министр в интервью изданию, в беседе с послом они не обошли и проблему депортации нелегальных мигрантов. Армения обещала помогать с их возвращением. Посол отметил, что ему самому очень неприятно слышать о все новых преступлениях своих соотечественников.