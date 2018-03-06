Армянские мигранты держат в страхе немцев: посла просят помочь 

БАКУ, 6 мар — Sputnik. Власти Армении обещали немецким коллегам помощь в борьбе с преступными группировками.
Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на издание MDR Thuringen, об этом договорились посол Армении в Германии Ашот Смбатян и министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер.
Стороны договорились усилить обмен данными между полицией Армении и земли Тюрингия. Как отметил министр в интервью изданию, в беседе с послом они не обошли и проблему депортации нелегальных мигрантов. Армения обещала помогать с их возвращением. Посол отметил, что ему самому очень неприятно слышать о все новых преступлениях своих соотечественников.
За прошедшие годы в Тюрингии произошло несколько стычек между армянскими группировками. В 2014 году они даже устроили перестрелку в игровом зале к северу от города Эрфурт. Еще через некоторое время подожгли ресторан «Христоффель» одного из местных армян.