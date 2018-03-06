Армения переходит к парламентской республике. Как это отразится на связях с Россией?

Власти предержащие в Армении намерены избрать нового президента, завершив неоднозначный переход страны к парламентской системе правления. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) утверждает, что реформа демократизирует политическую сферу страны, но критики говорят, что она устранит последние возможности для прихода к власти подлинной оппозиции.

Согласно результатам прошедшего в 2015 году спорного референдума о внесении изменений в конституцию, по истечении срока полномочий президента Сержа Саргсяна в апреле этого года пост премьер-министра станет самым влиятельным в стране, а президентство превратится в церемониальную роль.

Пока никто не выдвинул свою кандидатуру против подобранного Саргсяном преемника. Ожидается, что в ближайшие дни парламент Армении изберет президентом бизнесмена Армена Саркисяна , сейчас являющегося послом в Великобритании

Многие считают, что затем Саргсян намерен пересесть в кресло премьер-министра.

С 2007 года правящей партией в Армении является РПА. И Саргсян пока не проявлял намерения покинуть свой пост.

«Я не знаю, какой будет политическая ситуация в 2018 году, но если возглавляемая мной политическая сила победит на предстоящих выборах […] Я буду играть определенную роль в обеспечении безопасности нашего народа, — сказал Саргсян в марте 2017 года. — Я не знаю, в какой роли, но я определенно буду чем-то полезен».

Ожидается, что после президентских выборов РПА назначит Саргсяна премьер-министром. Либо он может остаться председателем правящей партии и фактически серым кардиналом.

По словам критиков, отказ от прямых выборов президента ослабит способность населения сдерживать авторитарные тенденции властей.

«Оппозиции, как правило, легче объединиться во время президентских выборов, — сказал Микаэль Золян, политический аналитик ереванского Центра региональных исследований. — Правительству имело смысл отменить президентскую систему, поскольку она всегда выступала в роли сдерживавшего авторитаризм фактора».

Почти все предыдущие выборы в Армении были предметом ожесточенных споров, а оппозиционные силы обвиняли правительство в жульничестве начиная с 1990-х годов. В марте 2008 года, после выборов, приведших Саргсяна к власти, разразились протесты, которые были подавлены правительственными силами. Погибли десять человек.

«Существует миф, что парламентская система несет демократию, — сказал Золян. — Это во многом связано с провалом президентских систем в регионе после развала Советского Союза. Но совершенно не исключено, что власти предержащие смогут манипулировать и этими системами».

Подобные махинации действительно становятся нормой в регионе, непривычном к демократии.

«Если в Армении получится то, что не удалось в Грузии, это может стать примером для авторитарных режимов по всему региону», — сказал Золян.

События в Армении, связанные с внесением поправок в конституцию, безусловно, имеют отличительные черты захвата власти.

«Практически не было общественного обсуждения поправок к конституции, — сказал Степан Григорян, бывший советник министра иностранных дел Армении. — Большинство людей не понимают сути новой системы. Многие, например, спрашивают меня, когда будут следующие президентские выборы!»

Более того, референдум в декабре 2015 года по поводу внесения изменений в конституцию и ограничения полномочий президента был омрачен многочисленными нарушениями и обвинениями в злоупотреблениях, подрывавших веру общества в новую систему.

Неясно также, как реформа отразится на экономическом будущем страны и тесных отношениях Армении с Россией.

«Сейчас самый большой вопрос — что будет с нынешним премьер-министром Кареном Карапетяном , — сказал ереванский журналист и аналитик Эмиль Даниелян. — Как ни парадоксально, он одновременно и реформатор, и очень близок к России, наработав связи за десять лет работы в российском энергетическом гиганте Газпром ».

После назначения Карена Карапетяна в 2016 году миллиардер Самвел Карапетян (однофамилец премьера), построивший бизнес-империю в России, стал влиятельной фигурой в Армении. Премьер-министр и российский миллиардер поддерживают близкие отношения. Последний в прошлом месяце даже одолжил премьеру свой самолет, чтобы тот мог съездить на Всемирный экономический форум в Давосе

Самвел Карапетян также планирует построить в Армении две гидроэлектростанции и один завод для утилизации мусора с целью выработки энергии. Общая сумма инвестиций составит около 470 миллионов долларов. Сместив премьера, власти могут поставить под угрозу эти проекты, считает Даниелян.

Олигарх высказался с решительной поддержкой премьер-министра. «Мы будем защищать и поддерживать его [премьер-министра], и я уверен, что в ближайшее время голы будут забиваться каждый день», — сказал он журналистам в марте прошлого года.

«Трудно будет уволить Карапетяна», — сказал Даниелян. Коррупция и плохой деловой климат являются приоритетными вопросами для многих избирателей, а премьер-министр, по мнению Даниеляна, является единственным представителем политического истеблишмента, обладающим «знаниями и политической волей, чтобы воплотить эти реформы в жизнь».

Проблема коррупции снова вышла на первый план после начала боевых действий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. Сообщения о неадекватном снабжении вдоль линии фронта подтвердили подозрения о коррупции в оборонном секторе.

Ухудшение ситуации в области безопасности также вызвало политический кризис. В июле 2016 года группа вооруженных людей взяла штурмом полицейский участок в Ереване , захватив несколько заложников. Их ключевым требованием была отставка президента Саргсяна. Двухнедельное противостояние привело к гибели двух полицейских и беспорядкам по всему городу в ответ на действия правительства по разрешению кризиса. Согласно результатам опроса, проведенного через год после тех событий, 38 процентов респондентов поддержали действия группы и только 16 процентов осудили их.

«У нас нет реальной партийной системы, — сказал бывший советник МИД Григорян. — Я опасаюсь, что деградация нашей политической системы создаст почву для еще более крайних действий в будущем».

Политическое пространство страны давно выхолощено: правящая партия использует административный ресурс, фактически закрывая прочим силам доступ к власти. В преддверии парламентских выборов в прошлом году расследование, проведенное неправительственной организацией «Союз информированных граждан», выявило, что 114 из 136 опрошенных директоров школ признались, что агитировали в школах за РПА. Сообщения об этом вызвали скандал.

«Люди и в прошлом всегда скептически относились к политике, но всегда была надежда, что оппозиция может по-настоящему бросить вызов, — сказал Золян. — Границы между партией и государством уже стерлись, среди населения растет апатия. В краткосрочной перспективе подобная система обеспечивает пассивность населения, но в долгосрочной перспективе напряженность внутри системы может привести к насилию».

Но пока Ереван, похоже, живет обычной жизнью.