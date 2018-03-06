Михаил Хубутия лишил грузинскую диаспору полноценного представительства в Москве

Грузинская диаспора в России осталась без полноценного представительства. Грузин с российской пропиской не устраивает роль «беспризорников». Однако ситуацию по ряду причин пока трудно преломить к лучшему.

В этом винят проживающего в Москве бизнесмена-соотечественника Михаила Хубутия . Кто он такой и в чем, собственно говоря, дело?

В Москве в 2007 году этот персонаж, уроженец Зугдиди, провозгласил себя едва ли не лидером грузинской диаспоры в России, создав общероссийскую общественную организацию «Союз Грузин в России» (СГР).

Как сообщают СМИ, формально — для «борьбы с режимом Саакашвили», по сути — представлять «всех грузин» в коридорах власти РФ. Ход расчетливый, учитывая силу влиятельности грузинской диаспоры в российской бизнес-сфере.

Однако в 2015 году из-за многих нарушений действующего законодательства Минюст РФ ликвидировал СГР. Организация отличилась мертвыми душами в списках, филиалами, существующими только на бумаге, хищениями из общественной кассы…

Хубутия — монополист на рынке оружия в Москве. Он владеет сетью оружейных гипермаркетов «Кольчуга»,

девелопер. Когда-то входил в окружение московского мэра Лужкова…

Одначе, несмотря на многочисленные скандалы, Хубутия всегда выходит сухим из воды, хотя многие перестают подавать ему руку.

Дело дошло до того, что ряд грузинских политиков обратился к Хубутия с открытым письмом. В тексте — обвинения в лицемерии и предательстве интересов родины: «Тебе не знакомы такие понятия, как честь и гордость… Никто не давал тебе права объявлять себя главным грузином России, унижаться и распространять от нашего имени наглую, циничную ложь…»

Авторы открытого письма радеют за укрепление связей между народами Грузии и России. В связи с чем они отвергают «клоунаду» и беспринципность. Обращаясь к Хубутия, в документе указывается, что «ваших дел, несмотря на пустозвонство, мы не видим, ибо все это воздух, бахвальство».

Пиар на скандалах — особая наука Хубутия. Даже ресторанную разборку он окрашивает в цвета политического преследования. Хребет у него достаточно тренированный для того, чтобы гнуться вместе с генеральной линией партии. К примеру этот грузинский «лидер» призывает к переговорам о «единой Грузии» с Абхазией и Осетией и тотчас лебезит перед российскими чиновниками…

При всем этом он удивительно легко меняет национальный окрас: «Я — русский в душе!» и «Грузинский менталитет уже не понимаю, все мои друзья — здесь».

Немудрено, что в Грузии Хубутия всерьез не воспринимают. В России у людей тоже раскрываются глаза. Кто пойдет за неграмотным обманщиком, покупающим нужные связи и даже кандидатскую диссертацию?..