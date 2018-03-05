Глава МИД Южной Осетии: между главами РЮО и Абхазии высокий уровень доверия

"В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о состоянии югоосетино-абхазских отношений, обсудили ряд вопросов двустороннего характера", — говорится в сообщении МИД.

Министр также рассказал о недавнем визите в Науру , где вместе с главой МИД Абхазии Дауром Кове принял участие в праздновании 50-летия независимости республики.

Елбакиев, в свою очередь, сообщил о предстоящих юбилейных датах в Абхазии — 25-летии образования министерства иностранных дел Абхазии, 10-летии признания независимости и установления дипломатических отношений с РФ и 25-летии победы абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Глава МИД РЮО добавил, что Южная Осетия также готовится отметить в этом году 10-летие признания независимости республики Российской Федерацией, а также 10-летие установления дипломатических отношений. Министр подчеркнул, что в августе 2018 года в республике отметят траурную дату — 10 лет со дня начала грузинской агрессии против Южной Осетии.