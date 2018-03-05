Бизнес-союз грузин России

Как-то не сложилось у грузинских диаспоральных организаций в современной России . Формально они вроде бы и есть, но ощущение, что только для галочки. Есть мнение, что это связано с тем, что у грузин нет исторического опыта диаспорального существования. Но может быть, проблема в том, что руководителями грузинских диаспор объявляют себя не лидеры общественного мнения, а люди, которые Грузию и ее диаспору используют для достижения собственных целей. Чтобы разобраться в этом, давайте рассмотрим некоторые факты из жизни общественной организации «Союз грузин России», появившейся на свет в 2007 году. Отцом-основателем данного объединения себя объявил владелец сети оружейных магазинов «Кольчуга» Михаил Хубутия

Дела у «Союза грузин России» не заладились с самого начала. Ещё в сентябре 2007 года представители «Грузинского землячества Москвы» выступили с заявлением о том, что хубутиевский «союз» не может выступать от лица всех грузин России, так как подобных грузинских организаций в стране огромное количество. И это действительно так. Массовой, общероссийской организацией «Союз грузин России» так и не стал. В октябре 2015-го, когда Верховный суд России принял решение о ликвидации «союза» на основании иска Минюста . В прессе появились скандальные подробности.

Формальным поводом для закрытия стала внеплановая документарная проверка, выявившая серьёзные нарушения «союзом» закона и собственного устава. Выяснилось, что из 46 заявленных региональных отделений существовало лишь 34, да и те в большинстве своём лишь на бумаге. «Крупнейшее общественное объединение грузин на российской территории» оказалось фикцией, мыльным пузырём. К тому же организация скрывала данные о поступлении средств из-за рубежа.

Похоже, что создавалась организация никак не для защиты интересов грузин и улучшения грузино-российских отношений, а исходя из бизнес-интересов самого Хубутии. Иначе не появилось бы то множество «мёртвых душ», что обнаружилось при ликвидации «союза».

В своих многочисленных интервью Хубутия старательно дистанцируется от политики, нарочито демонстрируя нейтралитет. Но экономика и политика, как известно, это две стороны одной медали и Хубутия это чувствует. За счёт создания «союза» и своего показного патриотизма в России он вскарабкался на самую верхушку политического олимпа — тогдашний мэр Москвы Лужков числился его другом (что закономерно обернулось стремительным ростом доходов).

Параллельно «бизнесмен-патриот» Хубутия использовал своё дутое влияние и в Грузии. В процессе ликвидации «Союза грузин России» никто особо и не скрывал, что «внеплановая документарная проверка» проводилась Минюстом после многочисленных сигналов о том, что общественная организация Хубутии активно участвует в политической жизни Грузии. И более того, играет на стороне сторонников экс-президента Саакашвили

Ещё весной 2010 года лидер грузинской партии «Белые» Темур Шашиашвили обвинял тогдашнего мэра Тбилиси Гиги Угулава в попытках расколоть оппозиционный электорат. С этой целью власти убедили выставить свою кандидатуру на пост мэра города Тбилиси, проживающего в Москве грузина, представителя «Союза грузин в России» Георгия Цурцумия.

— С самого же начало было известно, что «Союз грузин России» был учрежден с подачи президента Михаила Саакашвили. Сейчас грузинское правительство активно направляет в Россию своих эмиссаров. Среди них и дядя президента Михаила Саакашвили — Темур Аласания. В последнее время он ведет интенсивные встречи с грузинами, проживающими на территории России. Насколько мне известно, он встречался с Михаилом Хубутия, — отмечал тогда Темур Шашиашвили.

Тогда же Шашиашвили заявлял, что живущие в России бизнесмены грузинского происхождения, пользуясь ситуацией, скупают «по-крупному» недвижимость в Грузии. По словам Шашиашвили, в числе таких бизнесменов — Макацария, Шарангия, Элиава, Карчава, сам Хубутия и другие. Их бизнес-интересы связаны с лесами, ресторанами, сферой коммуникаций… При этом сами они в Грузию не приезжают, и сохраняют имущество и бизнес и в России и здесь.

Действительно, едва затихли залпы августовской операции по принуждению к миру, как Хубутия начал искать подходы к своему другу Саакашвили. Уже в декабре 2008-го он стал раздавать громкие заявления о том, что является посредником в переговорах Москвы и Саакашвили. И последний, якобы не прочь помириться. При этом Хубутия так и не сказал — кто именно в Кремле уполномочил его вести подобные переговоры. И это в то время как сам Кремль неоднократно и безапелляционно заявлял о том, что у российско-грузинских отношений нет будущего до тех пор, пока Саакашвили остаётся у власти.

Так Хубутия в погоне за выгодой на родине старой в очередной раз подставил родину новую. Всячески демонстрируя свою близость к российской власти, он раз за разом, когда это требуется для его интересов в Грузии, от неё дистанцируется. Вот лишь некоторые из его заявлений в грузинской прессе.

— Для грузин территории оккупировала Россия, для абхазцев — это независимое государство, для России это соседнее государство. Не только для меня, для моих детей, для внуков это всегда будут грузинские территории, — заявлял он в конце декабря 2014 года в интервью грузинскому видеоканалу «Табула».

— Моя позиция такая же, как и всех патриотов! Да, я поддерживаю территориальную целостность моей первой Родины — и думаю, пока мы живы, все должны делать все возможное, чтобы восстановить ее! — утверждал Хубутия в интервью грузинской газете «Асавал Дасавали».

Ну а изданию Commersant.ge Хубутия поведал, что хотел бы вложить заработанные в России деньги в… оружейный бизнес в Грузии.

Что ж, в России Михаил Хубутия уже считается монополистом оружейного рынка, поэтому трудно его осуждать за то, что он хочет подмять под себя еще и Грузию. Но при чем тут общественная деятельность? Где отстаивание интересов грузинской диаспоры и прочая декларативная бла-бла-бла? А нигде. Ничего личного, только бизнес. Бизнес Михаила Хубутии.