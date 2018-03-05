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Северная Осетия и Смоленская область будут сотрудничать в торгово-экономической сфере
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Северная Осетия и Смоленская область будут сотрудничать в торгово-экономической сфере 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Руководство Северной Осетии и Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"Соглашение о сотрудничестве подписали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и губернатор Смоленской области Алексей Островский. По их словам, первые результаты подписанного документа появятся в сентябре текущего года", — говорится в сообщении.
В сентябре будет отмечаться 75-я годовщина освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В праздничных мероприятиях впервые выступят творческие коллективы из Северной Осетии. В свою очередь, коллективы из Смоленской области представят свое искусство жителям республики во время празднования Дня Республики Северная Осетия — Алания.
"В Северной Осетии производятся замечательные сельскохозяйственные культуры, а Смоленскую область отличает близость к московской агломерации, если предприниматели Северной Осетии при содействии Вячеслава Битарова построят в Смоленской области оптово-распределительный центр, то это будет замечательная точка для распространения той продукции, которая производится в Северной Осетии. Она сможет распределяться по Центральному федеральному округу, а также в Республику Беларусь", — сказал Островский.
По его мнению, потенциал и опыт северо-осетинских бизнесменов, а также их работа на рынке алкогольной и безалкогольной продукции могут способствовать тому, чтобы вывести из кризиса одно из крупных предприятий этого профиля, находящееся в Смоленской области.
Глава Северной Осетии отметил необходимость строительства терминалов в приграничных полосах двух регионов. «Безусловно, заслуживает внимания и высказанная идея строительства оптово-распределительного центра для выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Что касается гуманитарной сферы, то, уверен, наши творческие коллективы порадуют жителей двух регионов своим искусством», — сказал Битаров.
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