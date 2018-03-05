Северная Осетия и Смоленская область будут сотрудничать в торгово-экономической сфере

"Соглашение о сотрудничестве подписали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и губернатор Смоленской области Алексей Островский . По их словам, первые результаты подписанного документа появятся в сентябре текущего года", — говорится в сообщении.

В сентябре будет отмечаться 75-я годовщина освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В праздничных мероприятиях впервые выступят творческие коллективы из Северной Осетии. В свою очередь, коллективы из Смоленской области представят свое искусство жителям республики во время празднования Дня Республики Северная Осетия — Алания.

"В Северной Осетии производятся замечательные сельскохозяйственные культуры, а Смоленскую область отличает близость к московской агломерации, если предприниматели Северной Осетии при содействии Вячеслава Битарова построят в Смоленской области оптово-распределительный центр, то это будет замечательная точка для распространения той продукции, которая производится в Северной Осетии. Она сможет распределяться по Центральному федеральному округу, а также в Республику Беларусь ", — сказал Островский.

По его мнению, потенциал и опыт северо-осетинских бизнесменов, а также их работа на рынке алкогольной и безалкогольной продукции могут способствовать тому, чтобы вывести из кризиса одно из крупных предприятий этого профиля, находящееся в Смоленской области.

Глава Северной Осетии отметил необходимость строительства терминалов в приграничных полосах двух регионов. «Безусловно, заслуживает внимания и высказанная идея строительства оптово-распределительного центра для выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Что касается гуманитарной сферы, то, уверен, наши творческие коллективы порадуют жителей двух регионов своим искусством», — сказал Битаров.