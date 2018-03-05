Более 600 жителей Южной Осетии пришли в первый день досрочного голосования

По данным посольства, досрочное голосование в отдаленных населенных пунктах Южной Осетии пройдет 5-6 марта и 12-13 марта по заранее разработанному графику. Оно будет организовано на 27 удаленных территориях в зданиях поселковых администраций.

"Прошел первый день выездного досрочного голосования. По результатам голосования в избирательных участках: №8361 (поселок Знаур) — проголосовало 112 человек, №8362 (поселок Дзау) — 87 человек, №8363 (поселок Ленингор) — 266 человек, №8364 (село Дменис) — 134 и №8365 (город Квайса) — 37 человек. В общей сложности проголосовало 636 избирателей", — сказал Алексеев.

Он подчеркнул, что «голосование прошло гладко, без нарушений, с большой явкой граждан».

Члены пяти участковых избирательных комиссий в первый день досрочного голосования посетили семь отдаленных районов. Это сельские администрации Балтинская, Синагурская, Абревская (охватывает села Орчосанской зоны), Цинагарская (охватывает села Цинагар, Гдулет, Дзукатикау), Бикарская, Громская и село Коз. Еще семь населенных пунктов члены комиссии посетят во вторник, 6 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В них смогут принять участие в том числе жители Южной Осетии, более 90% населения которой является гражданами РФ (всего в Южной Осетии более 50 тыс. жителей). Ранее сообщалось, что граждане РФ, находящиеся в Южной Осетии в день проведения выборов президента РФ, смогут проголосовать на 13 избирательных участках, 11 их них будут предназначены для гражданского населения, два — для российских военнослужащих.