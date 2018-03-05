Бурджанадзе оценила свои шансы на осенних президентских выборах в Грузии

Бурджанадзе была спикером грузинского парламента во времена правления страной президентом Михаилом Саакашвили . Отделившись от него, политик создала оппозиционную партию «Демократическое движение — Единая Грузия». При этом ее партия не смогла попасть в парламент по итогам выборов ни 2012, ни 2016 года.

"Все более-менее здравомыслящие люди понимают, что таких политиков как я, которые имеют опыт и могут принять решающие шаги, в Грузии нет. Поэтому все больше людей, которые понимают, что моя позиция относительно внутренней и внешней политики Грузии, действительно прагматична и верна. Это касается в том числе российско-грузинских отношений", — заявила Бурджанадзе в интервью РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что она не сильно надеется на справедливое проведение процесса голосования и подсчет голосов, и считает, что в ходе выборов большое влияние играют большие финансовые ресурсы основателя правящей партии «Грузинская мечта», олигарха Бидзины Иванишвили . При этом Бурджанадзе выразила мнение, что единство оппозиционных партий во время выборов может оказать противостояние правящей команде.

"Все реальные оппозиционные партии пришли к выводу, что бороться с неформальным правлением Иванишвили можно, только объединив свои усилия, и я считаю, что «Совет лидеров» (созданное к местным выборам 2017 года оппозиционное объединение, в которое вошли 14 партий — ред.) сможет сыграть очень важную роль и серьезно повлиять на ситуацию", — заявила экс-спикер.

Бурджанадзе также утверждает, что в ходе президентских выборов 2013 года, по итогам которых в первом же туре победил кандидат от правящей партии Георгий Маргвелашвили , она набрала необходимое количество голосов и прошла во второй тур, однако итоги голосования были в очередной раз фальсифицированы.

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