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Азербайджан готовится к президентским выборам
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Азербайджан готовится к президентским выборам 

Мир24 6 марта 2018
Фото: Мир24
Более пяти миллионов бюллетеней напечатают для президентских выборов в Азербайджане. Страна продолжает готовиться ко дню голосования, передает «МИР 24». Регистрация кандидатов завершится 12 марта. 7 претендентов на высший пост уже представили в ЦИК подписные листы и другие необходимые документы. Руководство избирательной комиссии обещает, что процесс проверки подписей будет максимально открытым: за ним сможет наблюдать любой желающий.
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Как еда влияла на мировую историю } 7 марта в Центризбиркоме откроется независимый медиа-центр. В нем представители СМИ, среди прочего, смогут понаблюдать за проверкой подписных листов.
Напомним, что очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября этого года. Однако действующий глава государства Ильхам Алиев 5 февраля распорядился провести внеочередное голосование. Оно намечено на 11 апреля.
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