Ещё
Грузинские сталинисты проводят панихиду по вождю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузинские сталинисты проводят панихиду по вождю 

Деловая газета «Взгляд» 5 марта 2018
Сторонники Сталина на его родине в Гори в понедельник проводят траурные мероприятия в связи с тем, что 5 марта исполнилось 65 лет со дня смерти вождя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как рассказали газете ВЗГЛЯД горийские сталинисты, сначала они проведут траурный митинг в центре города, у дома-музея Сталина, а затем переместятся в церковь Пресвятой Богородицы, где будет отслужена панихида.
На митинге будет поставлен вопрос возвращения в Гори демонтированного в 2010 году при бывшем президенте Михаиле Саакашвили монумента Сталина, самого большого в бывшем СССР. Памятник был воздвигнут там 66 лет назад. В Гори собирают подписи, чтобы его вернуть. Монумент хранится в нескольких километрах от Гори, на заброшенной территории. Митинг примет соответствующую резолюцию и передаст ее местным властям.
Как отметили в горийском отделении «Единой коммунистической партии», «также сегодня на встречах будет осужден фильм „Смерть Сталина“, который вызвал неоднозначную реакцию».
«Можно критиковать Сталина, но не издеваться над его памятью», — сказали в ЕКПГ.
В Гори Иосиф Джугашвили, который родился в 1879 году, прожил до 16 лет. Потом он учился в Тифлисской духовной семинарии.
Традиционно в Гори сталинисты проводят акции и 21 декабря, в день рождения вождя.
Дому-музей Сталина ежегодно посещают десятки тысяч туристов из бывшего СССР и дальнего зарубежья.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия хочет изменить Женевский формат переговоров по Южному Кавказу Грузия подготовила свой «список Магнитского» Грузия провозгласила «политику стратегического терпения» по отношению к России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям95
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле279
Поклонская «подложила свинью» Собчак346
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1277
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение