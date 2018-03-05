Грузинские сталинисты проводят панихиду по вождю

Тбилиси. Сторонники Сталина на его родине в Гори в понедельник проводят траурные мероприятия в связи с тем, что 5 марта исполнилось 65 лет со дня смерти вождя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Как рассказали газете ВЗГЛЯД горийские сталинисты, сначала они проведут траурный митинг в центре города, у дома-музея Сталина, а затем переместятся в церковь Пресвятой Богородицы, где будет отслужена панихида.

На митинге будет поставлен вопрос возвращения в Гори демонтированного в 2010 году при бывшем президенте Михаиле Саакашвили монумента Сталина, самого большого в бывшем СССР. Памятник был воздвигнут там 66 лет назад. В Гори собирают подписи, чтобы его вернуть. Монумент хранится в нескольких километрах от Гори, на заброшенной территории. Митинг примет соответствующую резолюцию и передаст ее местным властям.

Как отметили в горийском отделении «Единой коммунистической партии», «также сегодня на встречах будет осужден фильм „Смерть Сталина“, который вызвал неоднозначную реакцию».

«Можно критиковать Сталина, но не издеваться над его памятью», — сказали в ЕКПГ.

В Гори Иосиф Джугашвили, который родился в 1879 году, прожил до 16 лет. Потом он учился в Тифлисской духовной семинарии.

Традиционно в Гори сталинисты проводят акции и 21 декабря, в день рождения вождя.

Дому-музей Сталина ежегодно посещают десятки тысяч туристов из бывшего СССР и дальнего зарубежья.