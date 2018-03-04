Путешествие вдоль границы России

34-летняя социал-антрополог и писательница Эрика Фатланд (Erika Fatland) проехала вдоль всей российской границы и посетила 14 стран. Вот что она рассказала.

Грандиозная поездка началась в того, что Фатланд приснилось, что она идет вдоль длинной красной черты на карте. От страны к стране. К северу от этой черты была Россия . Когда Эрика проснулась, то подумала, что идея проехать вдоль границы России настолько хороша, что кто-то наверняка уже осуществил это путешествие до нее и даже написал об этом книгу. Но оказалось, что нет.

Постепенно мечта стала превращаться в реальность. Всего Фатланд путешествовала вдоль самой протяженной сухопутной границы в мире 259 дней, и результатом поездки стала большая — более 600 страниц —книга «Граница», заслужившая похвалу критиков.

Очарованность Россией

«Моя очарованность Россией началась задолго до того, как я побывала в стране впервые. Все началось с желания выучить язык. А если учишь язык, надо ехать в страну», — считает Эрика Фатланд.

Она много раз бывала в России раньше, но сейчас стала теплее относиться и ко многим странам вокруг России. В этом, в частности, результат ее путешествия вдоль самой протяженной в мире границы.

«Если смотришь на карту, сложно представить себе, насколько велика Россия на самом деле», — говорит она.

«Такая поездка дает представление о том, насколько велика и многообразна страна, и о том, какое влияние оказала Россия на соседние страны. Это соседство сказалось на многом. Норвегия — единственная из соседних с Россией стран, которая с ней не воевала. Это довольно много говорит о том, каково это: соседствовать с Россией», — говорит Фатланд.

На байдарке с отцом

Для того, чтобы проехать по всем 14 странам, ей приходилось использовать разные средства передвижения. Во время двух длительных поездок она, в основном, путешествовала одна, но Эрика участвовала также и в групповых поездках, а последний этап — вдоль норвежской границы с Россией — проделала на байдарке вместе с отцом.

«Я считала, что этот этап будет самым легким. Прежде, чем осознала, что раньше никогда не ходила на байдарке. А там надо было грести и против ветра, и против течения».

В общей сложности это путешествие заняло восемь дней, из которых они четыре дня поднимались по реке Паз, а потом еще четыре дня шли пешком.

«Без папы у меня ничего бы не получилось. Для него и байдарка, и «жизнь на свежем воздухе» — своего рода религия. Ему все очень нравилось, он был в превосходном настроении. И пока я думала, что пора и мне, наконец-то, узнать немного побольше о «жизни на свежем воздухе», он все устраивал. От того, чтобы поставить палатку, и до решения всех практических вопросов, возникавших по ходу. Если я предлагала свою помощь, он отрицательно мотал головой. Он считал, что это тогда заняло бы слишком много времени. И получилось так, что это путешествие я осуществила с ассистентом».

Надежда на старость

Но получить небольшую помощь было совсем не плохо, учитывая то, что во всех других поездках она была одна. Она рассказывает, что иногда чувствовала себя одиноко, путешествуя в одиночку, помощи совсем не было. Кое-где по пути ей пришлось путешествовать вместе с другими, в группе.

«Хотя путешествие вместе с группой — не мой способ проводить отпуск, благодаря таким поездкам ты часто встречаешь интересных людей, возможно, это касается более «эксцентрических» поездок», —признается Фатланд.

Такой, как, например, путешествие по Северному морскому пути. Но это был еще и вопрос денег.

«Дело в том, что в одиночку зафрахтовать круизное судно я бы не смогла», — говорит Фатланд.

Она могла догадаться, что присоединяется к группе пенсионеров, но даже и представить себе не могла, что ее спутники окажутся настолько пожилыми. Каюту она делила с дамой, которую звали Эли (Elie) и которой было 85 лет.

«На самом деле это меня страшно вдохновило! Я преисполнилась надежд, думая о собственной старости. Люди, с которыми я оказалась в этой поездке, побывали везде. Я, например, оказалась единственной, кто не был в Антарктиде», — смеется Фатланд.

Худшая в мире диктатура

Северную Корею она тоже отправилась в составе группы.

«В этой поездке было очень любопытно наблюдать динамику в группе: насколько по-разному мы реагируем на правила и события по пути».

Если и есть страна, посещать которую она бы никому не рекомендовала, — или, как она сама говорит, — «Если вас не особо прельщают диктатуры», это Северная Корея:

«В Северной Корее ужасный режим. Я была очень подавлена во время поездки туда. Люди живут в большой тюрьме, они нищие, и жизнь у них жалкая», — рассказывает Фатланд.

И продолжает: «Жители живут словно в каком-то пузыре, и так более 70 лет. Даже те, кто занимается туризмом, очень мало знают о том, как выглядит остальной мир. У них даже интернета нет».

А вот Грузия — наоборот, страна, которую она посетить рекомендует. Четыре редакции, занимающиеся путешествиями, называют Грузию одним из самых актуальных маршрутов этого года, страну можно также найти в списке Lonely Travel «Best in Travel 2018».

«Грузия — потрясающая страна в Кавказских горах. За последние годы там произошло много всего», — рассказывает Фатланд.

По словам Фатланд, в Грузии есть все. Великолепная природа, горы, пляжи, прекрасная кухня и очень приятные и импульсивные жители. Страна поворачивается к Западу, в последнее время она стала настоящим открытием для других частей мира. Грузия — страна небольшая, и вы можете успеть увидеть многое за короткое время.

«На границе с Россией находится самая высокая гора в Европе — Эльбрус, туда замечательно съездить и зимой, и летом. Кроме того, непременно надо посетить и в столицу страны — Тбилиси », — рассказывает Фатланд.

Тбилиси — очаровательный, хотя и немного обветшавший древний город. Еда и вино здесь великолепны — вино, кстати, становится все лучше и лучше. В Грузии можно также съездить на виноградники.

«В этом регионе Грузия — моя самая любимая страна, в этом не может быть никаких сомнений», — говорит Фатланд с большим энтузиазмом.