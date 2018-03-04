10 лет Сержа Саргсяна: какими они были

Выборы в республике прошли 2 марта по совершенно новым правилам. Это больше не общенародное голосование, избиратели — депутаты парламента. Чтобы кандидата назвали президентом, ему необходимо получить три четверти голосов. Эти выборы завершают конституционную реформу в Армении — переход к парламентской форме правления.

Итак, 10 лет у власти в Армении был Серж Саргсян. Теперь он уходит. Чем запомнят его правление? И кому он уступает свое место? Ирина Мкртчян — о двух Саргсянах.

Сержу Саргсяну президентом осталось быть месяц. И пока работы много. Вот, например, вручение молодежной премии «Айкян» за научные достижения, успехи в спорте, за вклад в дело развития прав человека.

«Не верьте людям, которые говорят: «Мне не повезло, а им повезло». Везет тем, кто с раннего утра просыпается и бежит за своим счастьем — честным путем, трудом и, конечно, реализуя свои способности», — сказал Серж Саргсян.

Чтобы занять главный пост в стране, ему пришлось действовать именно так: много работать. Сначала учеба в Ереванском госуниверситете, специальность — филолог. Потом служба в армии, работа слесарем на заводе. И только после этого политическая карьера. Депутат, министр обороны, министр нацбезопасности Армении, потом МВД администрация президента . В 2007 году Саргсян занял кресло премьера республики. А в 2008-м впервые победил на президентских выборах.

Тогда за него проголосовали 53 процента избирателей. В 2013-м снова выборы. Саргсян снова в лидерах. Получает еще больше — 58 процентов голосов.

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Интервью Сержа Саргсяна

За 10 лет Армения построила сотни километров дорог. Школы, больницы и детские сады капитально отремонтированы и переоборудованы. Средняя зарплата увеличилась вдвое: было 210 долларов, сегодня — 414 долларов. Деньги нашлись. Во-первых, появились новейшие технологии. Их разрабатывают армянские инженеры и внедряют в производство. Во-вторых, Армения выбрала путь скоростной экономической интеграции. Это ЕврАзЭС. За прошлый год оборот торговли только с Россией вырос на 26 процентов. Москва охотно покупает армянские фрукты и овощи. Экспорт армянских товаров в Россию вырос на 44,6%, а импорт российских товаров — на 19,1%.

«Мы это связываем не только с устойчивым развитием экономик России и Армении, но и с углублением интеграции в рамках Евразийского экономического союза », — отметил министр транспорта РФ Максим Соколов

За 10 лет были не только успехи, но и трудности. Массовые протесты 2013 года из-за повышения цены билета на городском транспорте, уличные акции 2015-го против увеличения тарифов на электроэнергию.

Протестующие добились своего. Власти до сих пор не подняли цены ни на транспорт, ни на электричество. Ведь еще во время первой инаугурации Серж Саргсян гарантировал демократические свободы. И сегодня уверен: это главное.

«Считаю, что четвертый президент Республики Армения должен быть состоявшейся и яркой личностью, политически подготовленным и закаленным, но не политизированным. Он должен суметь организовать диалог между различными политическими силами, а также ослабить напряженность между различными слоями общества, если такая необходимость возникнет», — так Серж Саргсян в январе представил своего кандидата в президенты — Армена Сарсгяна.

65 лет, женат, ученый с мировым именем: кандидат физико-математических наук, преподавал в Кембридже. Написал больше 50 научных статей, в том числе об астрофизике, компьютерном моделировании и политике. Он беспартийный. Дипломат: недавно занимал кресло посла Армении в Великобритании . Владелец 15 зарубежных компаний, имеет хорошие связи как на Западе, так и на Востоке. Занимал пост премьера Армении.

К своим обязанностям новый президент приступит 9 апреля, сразу после инаугурации. Пока один Саргсян помогает второму войти в курс дела: «Вы можете полностью полагаться на поддержку сотрудников моего аппарата, всех должностных лиц наших государственных структур и распоряжаться данным временем, как пожелаете».

«Семь лет, которые я должен служить в качестве президента республики, будут годами активной работы», — заверил Армен Саргсян.

После президентской кампании новая политическая интрига: кто станет следующим премьер-министром. Ведь именно он будет играть ключевую роль в стране. Все парламентские фракции имеют право представить своих кандидатов. Выборы главы правительства запланированы на 17 апреля.

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