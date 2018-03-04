Фермеры Армении оценили лизинг сельхозтехники

Фермеры Армении решают непростую задачу. 80% сельхозтехники страны не пригодна к работе. Для старых тракторов уже не найти запчастей, а на новые машины нет средств. Какую альтернативу предложило правительство — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц

На тракторе, на котором сеяли еще в советское время, в селе Ванашен пашут и сейчас. Машине больше полувека, она разваливается, механизм проржавел, пол в кабинке вот-вот станет дырявым. Однако менять ее фермер не собирается — денег нет.

«Приходится по всей стране искать запчасти на замену. Пока одно чинишь, портится другое. В год я около тысячи долларов трачу на починку трактора. И новый не купить, и ремонтировать уже невыгодно», — говорит тракторист Норик Симоян.

Похожая ситуация во многих селах Армении. По статистике лишь 20% сельхозтехники в хорошем состоянии. Правительство запустило программу для сельчан — им помогут заменить машины на выгодных условиях.

«Лизинг фермерам предоставляется под 9% годовых. Из них лишь 2% выплачивает фермер, остальное — субсидии», — поясняет заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

Фермер Арам Оганян воспользовался льготами одним из первых и уже получил новый белорусский трактор. «Лизинг нам на руку. Если бы я взял этот трактор в кредит, мне бы пришлось переплачивать около шести тысяч долларов. А так я существенно сэкономил», — отмечает фермер. Для тех, кому даже такие условия не по карману, государство тоже нашло выход. В стране уже этим летом появятся машинно-тракторные станции, где технику можно будет арендовать. Первая машинно-тракторная станция была открыта в Гегаркуникской области. До конца года еще несколько подобных появятся и в других районах Армении.

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