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Алиев поднял зарплату работникам культуры и спорта
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Алиев поднял зарплату работникам культуры и спорта 

Мир24 3 марта 2018
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении зарплаты работникам культуры и спорта, передает телеканал «МИР 24».
В соответствии с распоряжением главы государства заработная плата работников предприятий культуры, молодежи и спорта, финансируемых из госбюджета, повышается с 1 марта 2018 года в среднем на 10%.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Ранее Алиев увеличил размер пособий лицам, удостоенным звания Национальный герой страны, а также повысил с 1 марта на 10% размер ежемесячных президентских пенсий инвалидам I группы.
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