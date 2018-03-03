Алиев поднял зарплату работникам культуры и спорта 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении зарплаты работникам культуры и спорта, передает телеканал «МИР 24».
В соответствии с распоряжением главы государства заработная плата работников предприятий культуры, молодежи и спорта, финансируемых из госбюджета, повышается с 1 марта 2018 года в среднем на 10%.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Ранее Алиев увеличил размер пособий лицам, удостоенным звания Национальный герой страны, а также повысил с 1 марта на 10% размер ежемесячных президентских пенсий инвалидам I группы.
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