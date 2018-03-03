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Скончался главный инфекционист Армении
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Скончался главный инфекционист Армении 

Sputnik Армения 3 марта 2018
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 3 мар — Sputnik. Скончался главный инфекционист Армении Ара Асоян. Эту информацию Sputnik Армения подтвердили в министерстве здравоохранения Армении.
У него случился инфаркт прямо во дворе возглавляемой им инфекционной клиники.
С 1979 по 1982гг. работал в детской инфекционной больнице в отделении реанимации врачом — реаниматологом.
В 1984г. поступил в аспирантуру I Московского медицинского института. Защитил кандидатскую диссертацию.
С 1985 по 1986гг. работал зав. отделением реаниматологии.
С 1986 по 1989гг. — заместитель главврача Норкской инфекционной клинической больницы. С 1989 года — директор той же больницы, которую возглавлял до последних дней.
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