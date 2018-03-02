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Главред МК Гусев обвинил в непрофессионализме журналисток, признавшихся в домогательствах со стороны Слуцкого
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Главред МК Гусев обвинил в непрофессионализме журналисток, признавшихся в домогательствах со стороны Слуцкого 

Говорит Москва 2 марта 2018
Фото: Говорит Москва
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Союза журналистов столицы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассказал, что журналистке не надо было так долго молчать о случившемся.
«Меня очень смешит вся эта ситуация. Я считаю, что она достаточно дурная. И дурно пахнущая. И глупая. Прежде всего, со стороны девушек, которые об этом говорят. Потому что девушка-журналистка семь с лишним лет молчит о том, что её трогал какой-то депутат. Она журналистка. Это не секретарша, это не официантка, которая пришла чай разносить. Она журналистка!»
По мнению Гусева, страх девушки не должен был помешать рассказать о домогательствах.
«Плюс она живет ну или работает в другой стране. В Грузии она тогда работала. По-моему, она работала на радиостанции. Кричи! Ори! Она говорила, что она боялась. Что бояться то? Так ты в Грузию улети и из Грузии шуруй, рассказывай как там и что случилось. И вдруг эта девушка через семь лет за три недели перед политическими событиями в стране о том, что ее трогал какой-то депутат. А какой же ты, к черту, журналист, если ты наткнулась на потрясающий материал? Тебя трогал государственный деятель. Он начал делать такое, что выльется в скандал для твоей радиостанции, для других СМИ. Это такой хлеб! Тем более 2011 год, когда была совсем другая политическая обстановка».
Скандал с участием Слуцкого начался после публикации «Дождя», в которой несколько журналисток на условиях анонимности сообщили о приставаниях со стороны депутата. Отрыто о домогательствах Слуцкого рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Сам Слуцкий эти обвинения отвергает.
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