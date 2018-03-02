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Илия II направит письмо главе РПЦ в связи с умершим в Южной Осетии грузином
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Илия II направит письмо главе РПЦ в связи с умершим в Южной Осетии грузином 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 2 мар — РИА Новости. Грузинский католикос-патриарх Илия Второй намерен письменно обратиться к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с вопросом передачи Грузии тела скончавшегося в Южной Осетии грузина Арчила Татунашвили, сообщил руководитель благотворительного фонда патриарха Лаша Жвания.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что Татунашвили был задержан в Цхинвале вместе с двумя другими гражданами Грузии. Из цхинвальского изолятора Татунашвили попал в больницу, где скончался. Югоосетинская сторона сообщает, что задержанный скончался из-за сердечного приступа.
"Родители Арчила Татунашвили попросили помощи у патриархии в процессе передачи тела на контролируемую грузинскими властями территорию. Патриарх заявил, что сам лично и от имени грузинской церкви использует все ресурсы для того, что бы тело было своевременно доставлено в семью. Патриарх нам уже дал задание, и официальное письмо будет направлено на имя российского патриарха, а затем также последуют телефонные звонки", — заявил Жвания журналистам.
Встреча родителей Татунашвили с Илией Вторым продлилась в патриархии Грузии около трех часов.
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