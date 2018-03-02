Военно-Грузинскую дорогу открыли для грузовиков 

МЧС разрешило большегрузному транспорту проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья. Однако в ближайшее время возможны повторные ограничения из-за непогоды в Грузии.
«В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 15 часов 00 минут 02 марта 2018 года возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта», — говорится на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
При этом в ведомстве предупредили, что в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии и движение по трассе может быть перекрыто. Автомобилистам рекомендуют планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки.
Проезд по трассе, ведущей из Владикавказа в Тбилиси, был закрыт для движения большегрузов накануне вечером в связи с непогодой на территории Грузии.