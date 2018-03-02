Ещё
Военно-Грузинскую дорогу открыли для грузовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военно-Грузинскую дорогу открыли для грузовиков 

«Это Кавказ» 2 марта 2018
МЧС разрешило большегрузному транспорту проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья. Однако в ближайшее время возможны повторные ограничения из-за непогоды в Грузии.
«В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 15 часов 00 минут 02 марта 2018 года возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта», — говорится на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
При этом в ведомстве предупредили, что в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии и движение по трассе может быть перекрыто. Автомобилистам рекомендуют планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки.
Проезд по трассе, ведущей из Владикавказа в Тбилиси, был закрыт для движения большегрузов накануне вечером в связи с непогодой на территории Грузии.
«Это Кавказ»: последние новости
Подозреваемого в мошенничестве замглавы УМВД по Ставрополю поместили под домашний арест В Грозном готовы начать реконструкцию вокзального комплекса Грозный стал городом-побратимом Брянска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям95
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле279
Поклонская «подложила свинью» Собчак346
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1277
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение