Ещё
К власти в Армении пришел прозападный политик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К власти в Армении пришел прозападный политик 

Уралинформбюро 2 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Президентом стал Армен Саркисян.
В Армении на президентских выборах победил экс-премьер этой страны и экс-посол в Великобритании Армен Саркисян. За единственного кандидата проголосовали 90 депутатов парламента, 10 высказались против.
Новый глава государства известен своей прозападной позицией. Он преподавал в Кембриджском университете, был советником в крупных западных компаниях, таких как British Petrolium, передает "Уралинформбюро".
Впрочем, Саркисяну вряд ли удастся развернуть вектор международной политики Армении на Запад. Дело в том, страна переходит к парламентской форме правления, и теперь ключевые властные полномочия находятся в руках премьер-министра. Этот пост занимает Карен Карапетян, у него высокие шансы переизбраться и в апреле этого года. У бывшего топ-менеджера "Газпрома" репутация пророссийского политика, пишет «Коммерсантъ».
В соответствии с новой Конституцией Армении президент избран на 7 лет. Он официально вступит в должность 9 апреля. В тот же день правительство сложит полномочия.
Уралинформбюро: последние новости
"Соколы Жириновского" пошли войной на ЕГЭ В США казнили "чулочного душителя" Жена Аршавина рассчиталась с "Аэрофлотом" за дебош
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям108
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле263
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1264
Поклонская «подложила свинью» Собчак344
Атомные подлодки РФ дошли до США81
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение