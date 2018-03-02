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Есть куда расти: Армения и Грузия будут развивать сотрудничество
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Есть куда расти: Армения и Грузия будут развивать сотрудничество 

Мир24 2 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Армению с официальным визитом посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, сообщает телеканал «МИР 24».
В аэропорту Еревана делегацию встречал армянский коллега Карен Карапетян. После официальной церемонии они направились в правительство, где состоялись армяно-грузинские переговоры. Премьеры обсудили возможное сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения и сохранения культурно-исторического наследия. Также на повестке дня стоял вопрос о недавно открывшейся Свободной экономической зоне в Мегри.
«Я считаю наши сегодняшние переговоры плодотворными. Потому что мы четко определили график наших работ. Мы зафиксировали высокие показатели в сфере экономики. Но наш потенциал очень велик, нам есть куда расти», — отметил премьер-министр Армении Карен Карапетян.
Георгий Квирикашвили в свою очередь напомнил коллеге, что в прошлом году Армения и Грузия отметили 25-летие дипотношений. «Мы сегодня полны решимости продолжить общий для наших стран путь. У нас действительно очень много работы. Мы попытаемся приложить максимум усилий, чтобы реализовать наши планы», — добавил глава правительства Грузии.
Грузинский премьер также поздравил армян с избранием нового президента Армена Саркисяна и поприветствовал реформы в системе госуправления страны.
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