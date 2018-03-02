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Премьер-министр Грузии встретился с главой правительства Армении
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Премьер-министр Грузии встретился с главой правительства Армении 

ИА Синьхуа 2 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ереван, 2 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, прибывший в пятницу в Армению с официальным визитом, высоко оценил уровень экономического роста страны, зарегистрированного в прошлом году. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.
Хотя товарооборот между двумя странами увеличился на 33 проц, существует широкий потенциал для улучшения двусторонних отношений, отметил он.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в свою очередь, подтвердил, что традиционная дружба двух стран, а также высокий уровень политических отношений служат прочной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе энергетики, туризма, обороны, транспорта, здравоохранения и сотрудничества в гуманитарной сфере. —0—
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