Премьер-министр Грузии встретился с главой правительства Армении

Хотя товарооборот между двумя странами увеличился на 33 проц, существует широкий потенциал для улучшения двусторонних отношений, отметил он.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян , в свою очередь, подтвердил, что традиционная дружба двух стран, а также высокий уровень политических отношений служат прочной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе энергетики, туризма, обороны, транспорта, здравоохранения и сотрудничества в гуманитарной сфере. —0—