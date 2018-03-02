Грузия объявила войну мраморному клопу

Тбилиси. Около 50 млн лари (порядка 20 млн долларов) бюджетных субсидий будет направлено в этом году на борьбу с мраморным (азиатским) клопом, серьезно угрожающим сельскому хозяйству Грузии , заявил замминистра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Георгий Ханишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Уже с апреля по всей территории Грузии будут выявлены места массового скопления паразита, там разместят феромоны для привлечения клопа.

По его словам, «в прошлом году разместили по всей территории страны 21 тыс. феромонов, в этом закуплено около 100 тысяч. Будет внедрен принцип „Замани и убей“ точечными ударами», сообщает «Интерпрессньюс».

Для борьбы с вредителем Грузия также закупает соответствующую технику, снаряжает отряды добровольцев. Оппозиция предлагает подключить армию.

Георгий Ханишвили сказал, что в корпус добровольцев в основном включат студентов и школьников.

В целом в стране действует государственная программа против мраморного клопа.

Вредитель в прошлом году уничтожил в Западной Грузии большую часть урожая фундука и кукурузы.

Фундук из Грузии активно поставляется на европейские рынки, клоп создает большие материальные и репутационные потери.

Клоп появился в Грузии впервые в 2015 году и катастрофически влияет на сельское хозяйство.