Ещё
Грузия объявила войну мраморному клопу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия объявила войну мраморному клопу 

Деловая газета «Взгляд» 2 марта 2018
Около 50 млн лари (порядка 20 млн долларов) бюджетных субсидий будет направлено в этом году на борьбу с мраморным (азиатским) клопом, серьезно угрожающим сельскому хозяйству Грузии, заявил замминистра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Георгий Ханишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Уже с апреля по всей территории Грузии будут выявлены места массового скопления паразита, там разместят феромоны для привлечения клопа.
По его словам, «в прошлом году разместили по всей территории страны 21 тыс. феромонов, в этом закуплено около 100 тысяч. Будет внедрен принцип „Замани и убей“ точечными ударами», сообщает «Интерпрессньюс».
Для борьбы с вредителем Грузия также закупает соответствующую технику, снаряжает отряды добровольцев. Оппозиция предлагает подключить армию.
Георгий Ханишвили сказал, что в корпус добровольцев в основном включат студентов и школьников.
В целом в стране действует государственная программа против мраморного клопа.
Вредитель в прошлом году уничтожил в Западной Грузии большую часть урожая фундука и кукурузы.
Фундук из Грузии активно поставляется на европейские рынки, клоп создает большие материальные и репутационные потери.
Клоп появился в Грузии впервые в 2015 году и катастрофически влияет на сельское хозяйство.
Специалисты не исключают, что сначала он попал в Абхазию из России, уничтожив в Абхазии половину урожая мандаринов и 70% урожая фундука. Из Абхазии клоп перебрался в районы Западной Грузии. Для грузинского бюджета потери составили уже 85 млн долларов. Негодуют крестьяне, которые несут значительные убытки. Они требуют от правительства активных мер по борьбе с клопом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия хочет изменить Женевский формат переговоров по Южному Кавказу Грузия подготовила свой «список Магнитского» Грузия провозгласила «политику стратегического терпения» по отношению к России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям108
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле263
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1264
Поклонская «подложила свинью» Собчак344
Атомные подлодки РФ дошли до США81
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение