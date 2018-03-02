Ещё
Природоохранная деятельность является одним из приоритетов развития концепции «зеленого города» — мэр Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Природоохранная деятельность является одним из приоритетов развития концепции «зеленого города» — мэр Тбилиси 

ИА Синьхуа 2 марта 2018
Тбилиси, 1 марта /Синьхуа/ — Тбилиси должен строится и развиваться как европейский город, но эту работу надо делать качественно и правильно, заявил мэр Тбилиси Кахи Каладзе сегодня во время отчета о 100 днях пребывания на этом посту.
Мэр, в частности, отметил, чо за это время была усилена природоохранная деятельность, которая является одним из главных приоритетов развития концепции «зеленого города». «Мы хотим осуществить основательные, а не фасадные реформы», — подчеркнул К. Каладзе, сказав, что для этого была проведена структурная реформа, которая ориентирована на граждан и эффективный менеджмент. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
С начала года в Грузии выявлено 124 новых случаев ВИЧ-инфекции В Западной Грузии с 40-метровой высоты упал рабочий завода ферросплавов Сотрудничество Азербайджана и Грузии переходит в глобальную плоскость -- И.Алиев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям109
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле267
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1266
Поклонская «подложила свинью» Собчак345
Атомные подлодки РФ дошли до США81
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение