Природоохранная деятельность является одним из приоритетов развития концепции «зеленого города» — мэр Тбилиси

Тбилиси , 1 марта / Синьхуа / — Тбилиси должен строится и развиваться как европейский город, но эту работу надо делать качественно и правильно, заявил мэр Тбилиси Кахи Каладзе сегодня во время отчета о 100 днях пребывания на этом посту.

Мэр, в частности, отметил, чо за это время была усилена природоохранная деятельность, которая является одним из главных приоритетов развития концепции «зеленого города». «Мы хотим осуществить основательные, а не фасадные реформы», — подчеркнул К. Каладзе, сказав, что для этого была проведена структурная реформа, которая ориентирована на граждан и эффективный менеджмент. —0—