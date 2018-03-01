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Серж Саргсян наградил молодые таланты
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Серж Саргсян наградил молодые таланты 

Мир24 1 марта 2018
В Армении сегодня вручили престижную молодежную премию «Айкян», передает «МИР 24».
Традиционно ее присуждают талантливым ученым, студентам, деятелям искусств и участникам патриотических организаций. В этом году отметили лучших в 11 номинациях. Также жюри учредило несколько специльных премий, которые вручил президент Армении Серж Саргсян.
«В XXI веке вы должны достигнуть успехов. Вы должны сохранять честь Армении, быть залогом успеха страны. Желаю, чтобы те, кто уже достиг определенных успехов, развивали бы их, достигли бы того уровня, когда смогут считать, что их потенциал реализован. Молодежь Армении — наша надежда. Будущее за вами, и вы должны суметь достойно пройти свой путь», — подчеркнул президент.
Премию «Айкян» учредили в 2001 году. Ее главная задача — повысить вовлеченность молодежи в науку и образование.
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