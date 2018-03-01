«Убийство демократии» или случайность: что произошло в Армении 1 марта

ЕРЕВАН , 1 мар — Sputnik , Давид Галстян. Десять лет прошло с силового разгона массовой акции протеста оппозиции в Ереване, в результате которого погибли десять человек.

Какой отпечаток оставили эти события в политической жизни страны, как повлияли на общество, и кто несет ответственность за гибель людей?

Власть сохраняла власть, сказал Sputnik Армения председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян , комментируя события 10-летней давности. По словам Мартиросяна, 1 марта и вплоть и до этого оппозиция проводила свои митинги мирно, не было никаких проблем, поэтому вся ответственность за гибель людей лежит на властях.

"За все произошедшее, естественно, несут ответственность власти. Стояла задача удержать власть, которая позволяет некоторым незаконно обогащаться. Другой причины не было", — сказал Мартиросян, получивший ножевое ранение во время потасовки.

Как и десять лет назад он считает, среди протестующих было много провокаторов, которые имели четкое руководство.

"Видеокадры, сделанные с высокой точки, показывают, как организованная группа цепочкой начинает резко двигаться в одном направлении. Днем мы смогли избежать потасовки, а вечером, видя, что протестующие ничего не предпринимают, они пошли в наступление", — сказал Мартиросян.

Он считает, власти испугались, что людей станет больше, силовые структуры выйдут из-под контроля, поэтому перешли к действиям. Мартиросян отметил, никто из протестующих при этом не ожидал, что власти среагируют таким образом.

Решению властей способствовала и определенная терпимость к их действиям со стороны международного сообщества.

Так в случае с митингами в Беларуси в том же году во время акций протеста был ранен всего один человек и еще несколько арестованы, но против Минска были введены многочисленные санкции.

"Ни один человек в Армении не защищен во время мирной акции протеста, граждане не имеют никакого права формировать в стране власть, улучшать свой уровень жизни", — сказал Мартиросян.

По его словам, граждане с тех пор больше не основа государства, руководство страны полностью взяло все в свои руки и отстранило обычных людей от права быть источником власти согласно Конституции.

Как считает член Совета старейшин Еревана от оппозиционной фракции «Елк» Анаит Бахшян, Роберт Кочарян (второй президент Армении — ред.) таким образом передал «добытую ценою крови» власть своему преемнику. Тем самым он предупредил народ, чтобы не пытались бунтовать, ставить под сомнение итоги выборов или выходить на улицы с протестами.

"Демократия была убита 10 лет назад 1 марта. Войска были выведены против народа по приказу тогдашнего президента. Что это значит? Только одно — если армянское общество попытается защитить свое право выбирать, то это будет задушено в крови", — сказала Бахшян в интервью Sputnik Армения.

Она считает, что страх перед этим до сих пор существует в обществе, власти достигли этой цели.

Как и Мартиросян, Бахшян считает: никто не верил, что против протестующих будет применено оружие. В этой связи она вспоминает слова первого президента Левона Тер-Петросяна , заявившего, что не ожидал такого от Роберта Кочаряна.

"Никто этого не ожидал. Хотя, возможно, что действия властей можно было предотвратить, если сам Тер-Петросян не закрылся бы у себя дома, а стоял рядом с народом", — сказала Бахшян.

"Реанимация" демократии, по словам Бахшян, к стыду старшего поколения лежит на плечах молодежи.

Она уверена, что молодежь сама найдет способ пойти по пути обеспечения демократии, тем более, что за последние годы она не раз проводила успешные акции протеста.

Власти в Армении официально также скорбят по жертвам 1 марта. Сегодня в Национальном собрании Армении их память почтили минутой молчания.

Бывший генпрокурор Армении, депутат от фракции РПА Геворк Костанян, которого оппозиция в числе других обвиняет в бездеятельности в период работы в прокуратуре , комментируя эти события, заявил, что в деле «1 марта» не оправдались ничьи ожидания, даже его.

"Всех интересовало то, кто стрелял, в каких условиях было это осуществлено, чтобы выявить и наказать виновных. К сожалению, этого сделано не было", — сказал Костанян.

Он стал генпрокурором через пять лет после этих событий, и в целях повышения эффективности расследования разделил дело на 10 частей, по каждому случаю смерти.

По его словам, если заинтересованные лица недовольны работой следователей, они могли бы написать на них жалобу, обратиться в суд. Но родственники жертв этого не сделали.

"Я удивлен, неужели никому из них не была оказана правовая помощь, им не сообщили об этой возможности", — сказал Костанян.

Он выразил уверенность, что политическая власть ответственна за все события, происходящие в стране, но требования допросить Роберта Кочаряна по этому делу (на чем настаивала оппозиция) лежат вне юридической плоскости.

Кроме того, по его словам, полиция в определенных случаях имеет право и даже обязана применить силу, причем необязательно после приказа.

"Иногда неприменение силы может привести к уголовному преследованию. Кто сказал, что был приказ, кто это решил. Делать политические заявления легко, но они делаются на эмоциональном, а не правовом уровне", — сказал Костанян.

В феврале 2008 года сторонники Левона Тер-Петросяна не признали итогов президентских выборов, объявленных Центризбиркомом , и начали круглосуточный митинг на площади Свободы в центре Еревана. Утром 1 марта 2008 года Внутренние войска и бойцы спецподразделений разогнали митинг оппозиции в Ереване. Жертвами столкновений стали 8 демонстрантов и 2 служащих внутренних войск.

По факту гибели 10 человек было возбуждено уголовное. Создавались многочисленные комиссии, однако по сей день никто к ответственности так и не привечен.