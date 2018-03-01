У Грузии слабая диаспора за рубежом: мнение Арчила Чкоидзе 

Глава «Общества Ираклия Второго» подверг критике слабую работу грузинской диаспоры за рубежом. Смотрите на видео, что заявил в тбилисском пресс-центре Sputnik Арчил Чкоидзе
По мнению председателя «Общества Ираклия Второго», за рубежом диаспора Грузии слабо организована и не представляет собой эффективной силы. «У какой-то страны диаспора сильнее, у какой-то слабее. К сожалению, самая слабая диаспора у нас, у Грузии, когда иметь самую сильную диаспору нужно именно нашей стране, в том числе и в России», — заявил Чкоидзе.