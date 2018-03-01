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Певец из Курска Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении»
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Певец из Курска Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении» 

Собака 1 марта 2018
Фото: Собака
Певец Севак Ханагян представит Армению на известном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году состоится в столице Португалии городе Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал — 12 мая.
Севак является выпускником курского кколледжа культуры и не раз участвовал в различных конкурсах талантов, среди которых — «Главная сцена» на канале «Россия1», а также украинская версия шоу «Х-фактор», где он стал победителем. Также музыкант пробовал свои силы в популярном шоу «Голос», а в армянской телепередаче даже был наставником.
Кандидатуру Ханагяна на участие в «Евровидении» поддержало как жюри, так и зрители. На конкурсе он представит песню на армянском языке «Ветер».
Севак Ханагян родился в Армении, однако хорошо известен курянам. Также в Курске проживает его семья, и сам Севак не раз признавался, что город стал для него родным.
По материалам «Курск сегодня».
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