В Абхазии начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования

ЦХИНВАЛ, 1 мар — Sputnik. В Абхазии появятся пункты выдачи полисов обязательного медстрахования, которые позволят гражданам России, проживающим в Абхазии, бесплатно лечиться на территории Краснодарского края. Об этом сообщил Sputnik Абхазия пресс-секретарь министерства здравоохранения.

"В рамках соглашения Министерств здравоохранения России и Абхазии, мы планируем выдавать медицинские полисы, которые дают возможность бесплатно лечиться на территории Краснодарского края. Ремонт в будущих пунктах выдачи полисов начнется в ближайшее время. Согласно распоряжению Кабинета министров Абхазии, ремонт будет проходить под надзором УКС", — сказал он.

Как сообщили в Минздраве республики, абхазская сторона уже ратифицировала соглашение в области здравоохранения.

"Никаких отставаний в графике нет. Идем по установленному рабочему курсу. Абхазия уже давно рапортовала и говорила о том, что мы находимся на стадии реализации соглашения с Россией в области медицинского страхования. Сейчас оно проходит внутригосударственные процедуры", — добавили в пресс-службе.

Ранее в среду Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

В ближайшее время будет оглашен список документов, необходимых для оформления полиса ОМС. Главное требование — наличие российского загранпаспорта.

Соглашение в области медицинского страхования было подписано президентами России и Абхазии 8 августа 2017 года в Пицунде.