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В Абхазии начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования
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В Абхазии начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования 

Sputnik Южная Осетия 1 марта 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 1 мар — Sputnik. В Абхазии появятся пункты выдачи полисов обязательного медстрахования, которые позволят гражданам России, проживающим в Абхазии, бесплатно лечиться на территории Краснодарского края. Об этом сообщил Sputnik Абхазия пресс-секретарь министерства здравоохранения.
"В рамках соглашения Министерств здравоохранения России и Абхазии, мы планируем выдавать медицинские полисы, которые дают возможность бесплатно лечиться на территории Краснодарского края. Ремонт в будущих пунктах выдачи полисов начнется в ближайшее время. Согласно распоряжению Кабинета министров Абхазии, ремонт будет проходить под надзором УКС", — сказал он.
Как сообщили в Минздраве республики, абхазская сторона уже ратифицировала соглашение в области здравоохранения.
"Никаких отставаний в графике нет. Идем по установленному рабочему курсу. Абхазия уже давно рапортовала и говорила о том, что мы находимся на стадии реализации соглашения с Россией в области медицинского страхования. Сейчас оно проходит внутригосударственные процедуры", — добавили в пресс-службе.
Ранее в среду Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.
В ближайшее время будет оглашен список документов, необходимых для оформления полиса ОМС. Главное требование — наличие российского загранпаспорта.
Соглашение в области медицинского страхования было подписано президентами России и Абхазии 8 августа 2017 года в Пицунде.
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