Россия и Абхазия будут сотрудничать в области военной фельдъегерско-почтовой связи

Соглашение было подписано в Москве 29 июля 2017 года. Документ обеспечивает формирование правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в области фельдъегерско-почтовой связи в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при её доставке военными фельдъегерями (курьерами и нарочными) в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Республики Абхазия.

Авторы законопроекта отмечают, что в связи с отсутствием правового статуса военных фельдъегерей (далее — фельдъегеря), вооружённых табельным оружием, возникают объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля. При этом создаются предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.

Для обеспечения безопасности и своевременности доставки пересылаемой служебной корреспонденции в адрес российских воинских формирований, дислоцированных на территории Республики Абхазия, положения соглашения позволяют фельдъегерям (курьерам и нарочным) использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Для обеспечения неприкосновенности перевозимой корреспонденции и беспрепятственного пересечения российской и абхазской государственных границ фельдъегерями положениями соглашения установлен порядок доставки ими воинской корреспонденции. При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие, основания для перемещения которого через государственные границы Российской Федерации и Республики Абхазия также установлены положениями соглашения.

Ратификация соглашения в полной мере отвечает интересам России, а его реализация не повлечёт дополнительных расходов из федерального бюджета и окажет положительное воздействие на функционирование и боевую готовность воинских формирований РФ, дислоцированных на территории Республики Абхазия.

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