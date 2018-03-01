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Тавадян: одна из главных задач стран СНГ — развивать туризм
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Тавадян: одна из главных задач стран СНГ — развивать туризм 

Sputnik Узбекистан 1 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
Ашот Тавадян"Уверен, что необходимо активное взаимодействие ЕАЭС и СНГ. Мы видим, что свободное передвижение товаров, услуг, капиталов, трудовых ресурсов в ЕАЭС реализуется. Этот вопрос практически решен. Сейчас стоит первоочередная задача по свободному передвижению услуг, развития туризма в СНГ", — сказал экономист Sputnik Армения.
По словам Тавадяна, это хороший повод для подписания ассоциативного соглашения между Содружеством независимых государств (СНГ) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Он также напомнил, что в октябре в Ереване состоится научная конференция академий наук стран СНГ по вопросам инновации, цифровых технологий. По его словам, президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросяна предлагает создать в рамках СНГ инновационный научный фонд, который будет реализовать эффективные для всех стран инновационные предложения.
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