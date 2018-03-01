Тавадян: одна из главных задач стран СНГ — развивать туризм

По словам Тавадяна, это хороший повод для подписания ассоциативного соглашения между Содружеством независимых государств (СНГ) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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