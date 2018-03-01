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Видные представители грузинской интеллигенции подвергли критике НАТО
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Видные представители грузинской интеллигенции подвергли критике НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 марта 2018
Видные представители грузинской интеллигенции обратились к аккредитованным в стране дипломатам и международным организациям с критикой НАТО за недостаточное внимание к проблемам Грузии, они также отмечают, что «прозападная политика страны осложнила отношения Тбилиси с Россией, а это в итоге привело к нарушению территориальной целостности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом сообщает tabula.ge, которая называет подписантов, среди которых известные режиссеры Роберт Стуруа и Кети Долидзе, актеры Гоги Кавтарадзе и Гоги Харабадзе и другие авторитетные деятели, «открыто пророссийскими».
Между тем, в письме отмечается, что «грузины никогда не изменяли военно-политическим и экономическим интересам странам НАТО, чего не скажешь о самом военном альянсе». Затем отмечается, что после войны-2008 в населении Грузии ощущается большое разочарование. «Однако все ожидания превзошло предложение американского эксперта Люка Коффи с предложением принять Грузию в НАТО без соответствующих статей Устава Альянса, которые предусматривают ее защиту», — сказано в письме.
«В одностороннем порядке Грузия в последние годы понесла достаточно большие потери из-за партнерства с НАТО. Считаем, что союзничество должно быть двусторонним, поэтому такое предложение является полностью некорректным и не отвечает союзническим отношениям. Более того, вырастут риски и угроза военному конфликта будет возможной для остальной территории страны. А какую помощь мы можем получить в таком случае, мы уже испробовали в 2008-м», — сказано в обращении.
«Членство в НАТО, в первую очередь, привлекало население Грузии из-за гарантий безопасности. Если же они не распространятся на Абхазию и Цхинвали, тогда интересно, что это может принести народу и государству», — отмечают подписанты.
10 лет назад саммит НАТО в Бухаресте принял решение о том, что Грузия вступит в ряды Североатлантического альянса, но без конкретных дат. Страна еще не получила «План действий по членству».
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