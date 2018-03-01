Парламент Армении запретил ввоз в страну автомобилей с правым рулём

Законопроект о временном запрете импорта таких машин принят на заседании в четверг, сообщают ереванские СМИ.

Представляя законопроект, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Гагик Григорян заявил, что согласно законодательству Армении , в стране установлено правостороннее транспортное движение. К этому приспособлены правила дорожного движения, установлены все технические средства, дорожные знаки, разметки, светофоры с учётом фактора видимости и восприятия для водителей автомобилей с левым рулем. «Вождение праворульных автомобилей представляет риск с точки зрения безопасности дорожного движения, в связи с чем появляется необходимость ввести запрет на импорт транспортных средств с правым рулём», — сказал Григорян.

По его словам, несмотря на то, что действие закона распространяется на период до 1 октября 2018 года, импорт после этого периода всё равно будет запрещён, так как к тому времени вступят в силу единые регламенты ЕАЭС , регулирующие вопросы праворульных машин.

Согласно данным дорожной полиции, число ДТП с участием праворульных автомобилей в Армении на 28% больше, чем с леворульными, а число пострадавших больше на 39%. В стране зарегистрировано свыше 36 тысяч автомобилей с правым рулём. Только за прошлый год их ввезено в Армению 13,1 тысячи. Импорт праворульных машин стал расти в геометрической прогрессии, отметили в полиции.