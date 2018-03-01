Новая жизнь старого города: в Тбилиси восстановят исторический квартал

В историческом центре Тбилиси начинается большой ремонт. Реконструкция квартала Орбелиани продлится два года, передает «МИР 24».

Будут восстановлены строения начала XIX века. В те времена здесь жили грузинские князья и богатые купцы. После революции дома были переделаны в коммуналки, а площадь назвали Колхозной.

«Каждое из этих строений — памятник нашего исторического наследия. Поэтому восстановление должно происходить в соответствии с чертежами и проектами, хранящимися в архиве. Мы провели консультации с архитекторами, художниками, историками. По окончании работ квартал примет первозданный вид», отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе

На территории восстановленного квартала будет туристическая пешеходная зона.

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