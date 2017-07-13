Азербайджан заявил о способности сбивать ракеты с размещенных в Армении «Искандеров»

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что его страна приобрела противоракетное оружие, способное сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов «Искандер». «Я, как министр обороны, заявляю, что у нас есть система противодействия - мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше», - сказал министр, передает РИА «Новости»

Он уточнил, что Азербайджан закупал противоракеты не у России, «но качеством они не хуже».

«И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат - отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и ВС», - добавил Гасанов.

В феврале министр обороны Армении Виген Саркисян говорил, что Ереван будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от складывающейся ситуации.

В то же время президент Армении Серж Саргсян назвал размещение «Искандеров» вынужденной мерой для сохранения стабильности в регионе.

Ранее в четверг Гасанов заявил, что контракт на поставку российских танков, РСЗО «Смерч» и установок «Мста-С» выполнен на 90%, и Баку успешно применяет это вооружение.