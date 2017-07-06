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Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Восточной Европе

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает "Интерфакс".
"Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России", - заявил он.
По словам американского лидера, "альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом".
"Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе", - заключил он.
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