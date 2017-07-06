Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Восточной Европе



Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает "Интерфакс".

"Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России", - заявил он.





По словам американского лидера, "альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом".

"Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе", - заключил он.

