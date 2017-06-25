В Грузии перевернулся следовавший из России в Армению автобус

В Грузии перевернулся следовавший из Москвы в Ереван пассажирский автобус, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение Грузии.

По его данным, ДТП произошло на востоке Грузии около города Марнеули. Автобус с государственными регистрационными знаками Армении, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии он слетел с дороги и перевернулся.

Пострадавшие доставлены в медицинскую клинику Марнеули, их состояние оценивается как стабильное. Полиция Грузии начала расследование, возбуждено дело в связи с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации автотранспорта.