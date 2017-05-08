Ереван назвал военно-политическую деятельность Анкары в Баку угрозой для Москвы

«Я понимаю, что у России с Турцией очень позитивный период развития диалога. Но я бы все же не упускал из вида такую серьезную опасность», — отметил он.

По словам главы оборонного ведомства, Анкара также «играет негативную роль в карабахском вопросе, открыто поддерживая Баку и политически, и в плане поставки вооружений и технологий, отправки инструкторов, и многого другого, что сильно меняет динамику в регионе».

«Это создает очень серьезные угрозы, в том числе, на южном фланге России, потому что происходит вблизи границ Дагестана», — добавил Саргсян.

Между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в Карабахе регулярно происходят столкновения, в декабре 2016-го имели место очередные бои на границе региона. Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в конце 80-х, начале 90-х годов, затем республика провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.