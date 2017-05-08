Отдых Лужкова в Грузии вызвал гневную реакцию местных СМИ

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной проводит майские праздники в Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Информация об этом попала в СМИ из соцсетей – ее распространил духовный наставник православных ассирийцев Серафим Бит-Хариби, который встретился с Лужковым, предположительно, в одном из монастырей в Мцхетском районе.

Грузинские СМИ подчеркивают, что согласно закону Грузии об «оккупированных территориях», которыми Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию, Лужкова должны были задержать или оштрафовать сразу же по прибытию в Грузию – он посещал Абхазию без согласия с Тбилиси.

Как отмечает сайт «СОВА», разъяснений МВД на этот счет пока нет.

Напомним, что в марте этого года стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2004 году распорядился потопить судно, которое следовало из Сухуми в Батуми и на борту которого находились российские политики Владимир Жириновский и Юрий Лужков, заявил экс-заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе

В интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») Челидзе рассказал, что сначала Саакашвили поручил ему и главкому военных моряков Зурабу Иремадзе арестовать тогдашнего лидера Аджарии Аслана Абашидзе , но они этого не сделали.

«Потом Саакашвили вызвал к себе Зураба (Иремадзе) и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить», – сообщил офицер.

«Мы и это не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах. Экспертиза проведена не была, меня не допрашивали», – рассказал Виктор Челидзе.

По его словам, своими приказами Саакашвили хотел «спровоцировать ситуацию» – в 2004 году экс-президент активно выступал против Аслана Абашидзе, который в итоге, чтобы избежать кровопролития в автономии, покинул ее и перебрался в Москву. Абашидзе имел хороших друзей среди российской политической элиты, включая экс-мэра Москвы Лужкова.