Объяснение Лужкова о приезде в Грузию возмутило местных жителей

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков объяснил свой приезд в Грузию; его комментарий вызвал негативную реакцию в социальных сетях в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В интервью Первому каналу грузинского ТВ бывший московский градоначальник, находившийся в понедельник в Боржоми, заявил, что «без Абхазии и Южной Осетии Грузия должна чувствовать себя лучше».

При этом он отметил, что абхазы и осетины - это «другие страны, другие народы».

Ранее он, находясь в тот момент на посту мэра Москвы, побывал в Абхазии и в Южной Осетии, тем самым нарушив грузинский «Закон об оккупированных территориях». По нему визиты туда невозможны без согласия Тбилиси.

Лужков рассказал, что несколько дней назад при пересечении границы Грузии им в составе туристической группы, которая следовала из Армении, при проверке документов вопросов не возникало. Он уже посетил разные регионы Грузии, в том числе в Гори дом-музей Сталина. Бывший мэр также отметил, что для грузинской экономики важен рынок России.

Комментарии Лужкова относительно Абхазии и Южной Осетии сопровождаются резкими откликами в соцсетях. Их смысл заключается в том, что «если бы Грузия была гордой страной, то вышвырнула бы Лужкова пинком под зад».

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков при пересечении границы Грузии предоставил документы, по данным нельзя было установить, что он нарушил закон об «оккупированных территориях», заявил ранее заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили

«Поэтому у пограничника не было формальных оснований принять решение о недопущении», - отметил Хуцишвили. По словам замминистра, «все остальное является предметом дополнительных разбирательств».

После изучения вопроса будет принято решение о том, каким будет реагирование, заявил Шалва Хуцишвили.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной проводит майские праздники в Грузии, сообщили ранее местные СМИ.

Информация об этом попала из социальных сетей – ее распространил духовный наставник православных ассирийцев, который встретился с Лужковым, предположительно в монастыре в Мцхетском районе.

Грузинские СМИ подчеркивают, что согласно закону Грузии об «оккупированных территориях», которыми Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию, Лужкова должны были задержать или оштрафовать сразу же по прибытию в Грузию – он посещал Абхазию и Южную Осетию без согласия с Тбилиси.