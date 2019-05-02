Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы

За шумихой вокруг выборов президента Украины практически незамеченной прошла битва между грузинским спецназом и сотнями чеченцев-кистинцев в Панкисском ущелье. Селяне с камнями и коктейлями Молотова остановили строительство гидроэлектростанции, которое до этого сами же и согласовали. Впрочем, на быстрое решение этого вопроса никто и не надеялся. Панкиси имеет дурную славу «логова террористов», и тут, как говорится, все непросто. Не только туристы стараются обходить его стороной, но даже грузины предпочитают не заходить сюда без особой надобности. «Лента.ру» разбиралась в причинах столь воинственной и необъяснимой реакции местных жителей на электрификацию.

Хадори раздора

По данным МВД Грузии, 21 апреля в Панкисском ущелье пострадали 55 человек: 38 силовиков и 17 местных жителей. К тому же кистинцы в порыве негодования сожгли несколько полицейских машин. Причиной бунта стало строительство малой гидроэлектростанции «Хадори-3» на протекающей в ущелье реке Алазани.

Станцию возводит крупная энергетическая компания «Пери». Цель проекта, ни много ни мало, — обеспечение энергетической независимости Грузии . Подготовка проекта велась долго и обстоятельно. Разрешение на строительство малых ГЭС в Панкиси правительство выдало еще в 2017 году. Договор с инвестором заключили лишь после того, как все госведомства положительно оценили проект: согласно грузинскому законодательству, все разрешения на строительство энергетических объектов выдаются лишь после тщательной экспертизы их влияния на окружающую среду.

Однако местных кистинцев официальные заключения не убедили — еще с того момента, как стало известно о планах по строительству ГЭС, они упорно настаивали и продолжают настаивать, что проект убьет здешнюю уникальную экосистему. Впрочем, конкретных претензий по поводу того, что именно станция нарушит в природном балансе Панкиса и как это произойдет, так и не прозвучало.

В «Пери» прекрасно знали о том, что местные жители будут не в восторге от приезда строителей. Поэтому, дабы перестраховаться, руководство компании запросило у МВД эскорт в составе трех полицейских экипажей. Увидев приближающуюся к своей деревне спецтехнику, да еще и патрульные машины, жители села Биркиани взволновались очень сильно. Около 300 человек окружили экскаватор и не давали ему проехать. Столкновений с полицией было не избежать, поэтому стражи порядка вызвали подмогу — отряд специального назначения. Что было дальше — хорошо известно.

Непростые люди

Вслед за спецназом в ущелье прибыл министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. На него тут же посыпались вопросы и претензии по поводу строительства, но когда счет пострадавших пошел на десятки, главе силового ведомства было уже не до плотины. Гахария пригрозил, что все, кто посмел поднять руку на стражей порядка, будут наказаны по всей строгости закона.

Противостояние завершилось через несколько часов, однако вопросы и претензии никуда не делись. Например, почему в Панкисское ущелье начали подгонять строительную технику без согласия местных жителей? Проживающие здесь анклавом чеченцы-кистинцы — крайне непростые по своей натуре люди, и власти должны были это учесть.

На самом деле на этот вопрос единожды и достаточно доходчиво отвечал генеральный директор ООО «Пери» Лаша Иорданишвили. По его словам, переговоры с местными жителями велись больше года.

«Мы проработали с ними все вопросы, которые только могли возникнуть. Мы им сказали: если есть такой человек, который считает, что строительство ГЭС ему повредит, пусть поставит вопрос, и, пока мы не решим его, мы не построим электростанцию. Вопросов не было», — сказал Иорданишвили на специальной пресс-конференции.

Слова главы «Пери» подтверждают и представители совета старейшин Панкисского ущелья. Они говорят, что и компания, и министерство экономики , и министерство окружающей среды действительно работали с ними в течение долгого времени и согласовали все ключевые моменты.

Однако местные кистинцы заявляют, что совет старейшин хоть и является официальным и полномочным представителем их сообщества, но ни в коем случае не может говорить за каждого жителя. Кроме того, это не первый случай, когда местные не позволили начать строительство ГЭС в Панкиси. Первая попытка была предпринята еще в феврале, но тогда строительная техника сразу же приостановила работу, и начало проекта отложили до весны, или пока не получится договориться с местными жителями.

Иорданишвили, как и глава министерства окружающей среды Грузии Леван Давиташвили, считают, что местными манипулируют извне с целью поставить под угрозу экономическую безопасность страны. Однако заказчиков провокаций никто не называет. На данный момент Грузия импортирует электроэнергию из трех соседних стран — России, Турции и Азербайджана.

Из Панкиси выдачи нет

Панкисское ущелье имеет сомнительную славу. Отчасти она объясняется закрытостью местного сообщества: чужакам здесь всегда не рады, большая часть местных кистинцев даже не владеет грузинским языком, а на многих автомобилях можно встретить российские номера чеченского региона. Окончательно дурная репутация региона закрепилась в конце прошлого века, когда сюда потянулись полевые командиры непризнанной Чеченской республики Ичкерии, бежавшие от контртеррористических операций российских военных.

«К концу 1990-х Чечня погрузилась во множество конфликтов, где полевые командиры представляли уже каждый свои интересы, — рассказывает политолог, эксперт по вопросам терроризма Бадри Начкебия. — Понемногу, особенно в летнее время, они начали перебираться на территорию Грузии, конкретно в Панкисское ущелье, принося этим Грузии проблемы с Российской Федерацией. Москва предъявляла Тбилиси претензии, что через ущелье на ее территорию проникают не только чеченские боевики, но и международные террористы всех мастей. В этом была и доля правды».

В начале 2000-х влияние исламистских группировок на Кавказе достигло своего пика. В это время известный в мире террорист Абу Мусаб аз-Заркави , сообщник афганского «Талибана» (организация запрещена в России) и создатель организации «Единобожие и джихад», решил перебраться в Панкисское ущелье. Оттуда он собирался попасть в Чечню к группировкам «Аль-Каиды» (запрещена в России), с которой тесно был связан. К октябрю 2002 года в Грузии уже насчитывалось несколько десятков арабских боевиков. Правительство России начало давить на Грузию с требованиями зачистить Панкиссное ущелье от экстремистов, что было сделано только к 2004 году при участии спецслужб обеих стран.

Одна война закончилась, но началась другая. В 2011 году мир вновь услышал о Панкиси. За последние восемь лет около 200 человек отправились отсюда воевать под знаменами «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России). Считается, что местных гонит на джихад социальный фактор: земли в ущелье бедные, возможностей трудоустроиться почти нет, а в отрядах ИГ работа есть всегда, и платят за нее долларами.

Кто и как вербует жителей Панкисского ущелья, конечно же, неизвестно. Однако местные силовики считают, что в Грузии действует подпольная сеть «Исламского государства». Ведь отправиться из Панкисского ущелья на Ближний Восток каким-то образом удавалось даже несовершеннолетним без ведома родителей. Возможно, некоторых из них уже нет живых.

Иные кистинцы умудрились построить в рядах террористов «успешную карьеру». Например, Тархан Батирашвили, он же Омар Аш-Шишани, он же Рыжая Борода. Перед тем как стать «военным министром» ИГ, он был пастухом, сержантом грузинской полиции и даже участвовал в вооруженном конфликте в августе 2008 года в Южной Осетии. Позже был уволен из армии по состоянию здоровья — туберкулез, — а еще через два года попал в тюрьму за незаконное хранение оружия. По словам отца Тархана, после заключения мужчина отправился на заработки в Турцию. А уже оттуда попал в ряды джихадистов.

В течение нескольких лет в СМИ неоднократно появлялись новости о смерти Омара Аш-Шишани. Последние датируются 2016 годом и утверждают, что Рыжая Борода погиб в окрестностях иракского города Шергат в результате авиаудара.

Проблемы занятости и заработка для жителей Панкисского ущелья могла бы решить «Хадори-3» — в компании «Пери» уже пообещали местным рабочие места. Однако застройщики утверждают, что не начнут проект, пока не получат согласие большинства жителей. И с этим, очевидно, будут большие проблемы. Теперь уже ясно, что мнения совета старейшин будет недостаточно, а среди местных всегда найдутся несколько недовольных, которые, правда, не смогут толком объяснить, чем именно они недовольны. Возможно, здесь просто не рады чужакам. А быть может, жителям Панкиси действительно есть что скрывать.