N-TV (Германия): Без России здесь ничего не происходит

Ираном и Кавказ не входит в число мировых центров политики. В регионе, расположенном в тисках между Турцией Россией , с противоречиями между соседними странами и под плетью Москвы , жизнь непростая. Трехдневный визит Ангелы Меркель имеет, прежде всего, символическое значение. «Посмотрите, мы вас не забыли», — так должно звучать послание Меркель. Однако внести какие-либо серьезные изменения она не в состоянии.

Чтобы понять тяжелое положение Грузии , достаточно взглянуть в полевой бинокль. Ангела Меркель стоит на холме у села Одзиси, прямо у так называемой линии разделения между Грузией и Южной Осетией . Внизу в долине расположен российский гарнизон. Деревня в деревне, где в казармах живут солдаты, а в квартирах их семьи. «Она сформирована там на длительный срок», — говорит представитель Европейской миссии наблюдателей, которая должна способствовать тому, чтобы замороженный конфликт за одну ночь не превратился в горячий.

Украины. Южная Осетия, как и Абхазия , является отторгнутой провинцией Грузии. Согласно позиции Грузии, они оккупированы Россией. 20% территории государства находятся в чужих руках, и это больно, как показывают вопросы студентов Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили: «Что делает Запад?». Канцлер не может дать больших надежд. Официально для страны открыты двери в НАТО ЕС . Неофициально никто не рассчитывает на скорое вступление страны в объединения. Нерешенные территориальные конфликты с Россией препятствуют любому настоящему сближению. Развитие, уже знакомое для Молдавии

Так, Грузия застряла в своем развитии. Конфликты требуют денег, энергии, мешают связям с Западом и делают страну мало привлекательной для инвесторов. ВВП страны находится примерно на уровне Анголы . Страна бедняков на краю Европы.

Неоднозначное заявление в Армении

Армения и Азербайджан — второй и третий пункты поездки Меркель, эти две страны конфликтуют вокруг Нагорного Карабаха. Населенный в основном армянами автономный регион находится посреди Азербайджана. «Если бы не было Нагорного Карабаха, Путин бы его, вероятно, изобрел», — говорят в правительственных кругах.

Уже при посадке в Ереване можно увидеть внешнюю угрозу. Величественный Арарат высотой 5 137 метров образует великолепный фон столицы и в то же время, находясь всего в 50 километрах, он недостижим. Национальный символ Армении, к которому, согласно Библии, пристал Ноев Ковчег, расположен на территории традиционного врага Армении — Турции. Возложение венка Ангелой Меркель к мемориальному комплексу Цицернакаберд, посвященному жертвам Геноцида 1915-1916 годов, стал неоднозначным политическим жестом.

Престижный армянский проект — Центр креативных технологий «Тумо», финансируемый пожертвованиями армян в эмиграции. На площади в 6 000 м2 для тысяч школьников создано пространство, в котором они бесплатно в свое свободное время могут познакомиться с новейшими цифровыми технологиями. Цель амбициозная — инновационные технологии будущего вовсе необязательно должны быть из Сеула или Силиконовой долины, возможно, когда-то они будут и из Еревана.

Почему Путин должен проявить активность?

Когда прилетаешь в Баку , то замечаешь, насколько сильно там презрение к соседней стране. «Без помощи из-за рубежа, и прежде всего, военной поддержки Москвы, Армения бы не выжила», — говорят в столице Азербайджана. «Путин мог бы щелчком пальца завершить конфликт в Нагорном Карабахе.» Но почему он должен это делать? Конфликт между соседями держит в узде обе ведущие республики бывшего СССР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , находящийся у власти с 2003 года, считается «крепким орешком» для Путина. Династический властитель может самостоятельно продавать нефть и газ и в этой связи меньше подвергается шантажу, чем соседи. Но и он знает границы. Переговоры об ассоциации с ЕС он прервал, чтобы продемонстрировать дистанцию.

Ангела Меркель размышляла о том, стоит ли ей вообще ехать в Баку. Член ее делегации, депутат от ХДС Альберт Вайлер, был не угоден Алиеву, потому что он дважды бывал в Нагорном Карабахе. С позиции Баку, это преступление. Его заменил коллега по фракции Йоханн Вадепуль. «Тот, кто не разговаривает друг с другом, не может решить конфликты», — говорят в немецких правительственных кругах.

Богатые нефтегазовые месторождения Азербайджана, вероятно, окрыляют в поиске решения. Страна является опорной точкой так называемого Южного газового коридора, трубопровода, идущего через Турцию в Европу. Этот проект призван снизить энергетическую зависимость Европы от России. Москва же проявляет мало интереса к конкурирующему проекту. По южному маршруту пока что идет намного меньший поток, чем это было бы возможно. Продолжение трубопровода по Каспийскому морю в Туркменистан пока что является чистой утопией.

Таким образом Ангела Меркель переживает на Кавказе свое личное дежавю. Она не может что-то противопоставить давлению Москвы. Немного символичности, немного экономической помощи. Москва продолжает оставаться одновременно и проблемой, и решением.