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Меркель спела любимую песню в Тбилиси
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Ангела Меркель спела с грузинским хором свою любимую песню 

Газета.Ru 1 час назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель находится в Грузии, где ее принимают с песнями и подарками.
Как сообщает RT, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время торжественного ужина в Тбилиси вручил Ангеле Меркель картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны. Это картина якобы в 1945 году исчезла из Дрезденского музея и была передана в СССР.
Каким образом картина оказалась после этого у грузинского правительства, неизвестно.
Позже грузинский ансамбль "Швидкаца" исполнил вместе с Меркель ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme ("Мы любим бурю"). Запись выступления ансамбль опубликовал на YouTube.
Ранее группа Aerosmith запретила президенту США Дональду Трампу использовать одну из своих песен.
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