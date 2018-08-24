Меркель спела любимую песню в Тбилиси

Ангела Меркель спела с грузинским хором свою любимую песню

Как сообщает RT, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время торжественного ужина в Тбилиси вручил Ангеле Меркель картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны. Это картина якобы в 1945 году исчезла из Дрезденского музея и была передана в СССР.

Каким образом картина оказалась после этого у грузинского правительства, неизвестно.

Позже грузинский ансамбль "Швидкаца" исполнил вместе с Меркель ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme ("Мы любим бурю"). Запись выступления ансамбль опубликовал на YouTube.