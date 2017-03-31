Алиев посоветовал Саргсяну «следить за своими словами»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев попросил своего армянского коллегу Сержа Саргсяна «следить за словами и не испытывать терпение» Баку. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает сайт Minval.az.

Глава государства заявил, что Ереван знает «о мощи наших ракет дальнего радиуса действия, боевых беспилотных аппаратов». «Если мы используем их, камня на камне от противника не останется на оккупированных территориях. Пусть политическое руководство Армении знает об этом, и в следующий раз следит за своими словами и не испытывает наше терпение», — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана также высказал мнение, что «Армения не является независимым государством». «Они из-за этой оккупации (так в Баку расценивают отделение Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»), можно сказать, оказались в полной зависимости от разных стран, различных иностранных кругов, международных финансовых структур», — добавил он.

26 марта Саргсян, выступая перед бойцами армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что «в случае необходимости главнокомандующий вооруженных сил Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы "Искандер"», передавало РИА Новости.

Между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в Карабахе регулярно происходят столкновения, в декабре 2016-го имели место очередные бои на границе региона. Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в конце 80-х, начале 90-х годов, затем республика провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.