Саакашвили обвинили в попытке убить Лужкова и Жириновского

«Саакашвили вызвал к себе Зураба (Иремадзе – главкома грузинских ВМС) и сказал, что из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить. Мы и этого не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах. Экспертиза проведена не была, меня не допрашивали», - заявил Челидзе.

Российские политики направлялись в Абхазию, чтобы обсудить детали доставки гуманитарной помощи населению Абхазии. Челидзе отмечает, что приказ Саакашвили открывать огонь по всем судам, что войдут в порт Сухуми без разрешения Тбилиси, касался и гражданских кораблей. После смерти Иремадзе Челидзе покинул Грузию и 12 лет скрывался за границей.