Москва и Тбилиси реанимируют договор 2011 года

В ходе встречи представителей России и Грузии в Праге было решено реализовать договор «О торговых коридорах», подписанный в 2011 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ, о котором идет речь, позволяет сторонам торговать и развивать транспортные коммуникации через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса этих регионов.

Замглавы МИД России Григорий Карасин , присутствовавший на встрече, назвал переговоры с грузинской стороной «серьезным прогрессом». Спецпредставитель премьера Грузии по связям с Москвой Зураб Абашидзе пояснил, что они с Карасиным решили действовать методом «малых шагов» и «обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, не переходя красные линии».

Соглашение «О торговых коридорах» было оформлено в 2011 году в результате переговоров по вступлению РФ в ВТО Михаил Саакашвили , занимавший тогда пост президента Грузии, снял вето на вступление России в организацию, но с условием, что через Абхазию и Южную Осетию пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток товаров.

Власти Швейцарии, выступавшие посредником между Москвой и Тбилиси, предложили создать электронную систему слежения за передвижением товаров на границе. Это позволило бы обойтись без признания Москвой статуса этих операций как российско-грузинской торговли. Однако в итоге соглашение реализовано не было.

Теперь же речь снова зашла о создании трех коридоров на абхазском и южноосетинском участках границы. Роль оператора таможенных пунктов по договоренности Москвы и Тбилиси будет выполнять швейцарская компания SGS, предоставляющая услуги в сфере инспекций и сертификации.