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В тбилисском ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2»
В столице Грузии совершено нападение на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 7 января.
Инцидент произошел в ресторане The Dining Room, расположенном на улице Палиашвили в Тбилиси, куда он пришел вместе с друзьями после похорон отца. «В какой-то момент в зале погас свет, я готовился уходить, когда на меня, подкравшись, напали», — написал гендиректор.
По информации РИА Новости, Гварамию избили двое незнакомцев: они ударили его твердым предметом по голове, после чего он на время потерял сознание. «Интерфакс» сообщает, что нападению также подвергся друг гендиректора.
«Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры», — заявил Гварамия. Он также добавил, что найти этих людей станет «целью жизни».
По факту произошедшего МВД Грузии возбудило уголовное дело. Следствие ведется по факту нанесения побоев несколькими людьми, отмечает агентство Sputnik.
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