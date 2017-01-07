В тбилисском ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2»

В столице Грузии совершено нападение на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 7 января.

Инцидент произошел в ресторане The Dining Room, расположенном на улице Палиашвили в Тбилиси, куда он пришел вместе с друзьями после похорон отца. «В какой-то момент в зале погас свет, я готовился уходить, когда на меня, подкравшись, напали», — написал гендиректор.

По информации РИА Новости, Гварамию избили двое незнакомцев: они ударили его твердым предметом по голове, после чего он на время потерял сознание. «Интерфакс» сообщает, что нападению также подвергся друг гендиректора.

«Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры», — заявил Гварамия. Он также добавил, что найти этих людей станет «целью жизни».