Побит рекорд посещаемости Грузии россиянами

В 2016-м году Грузию посетили 1 млн 37 тыс. 564 гражданина России, это рекордный показатель - на 12% больше, чем в 2015-м, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Эти данные привел в среду руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе. В пятерке стран, граждане которых чаще всего посещали Грузию, Россия - на четвертом месте. Впереди Азербайджан (1 млн 523 тыс. 75 человек), Армения (1 млн 496 тыс. 246 человек), Турция (1 млн 254 тыс. 89 человек).

На пятом месте - Украина. Грузию в прошлом году посетил 172 тыс. 631 гражданин этой страны.

В целом численность иностранных гостей составила в 2016-м году 6 млн 350 тыс. 825. Это на 7,6% больше показателя прошлого года.

«Впервые численность гостей из России превысила 1 млн», - заявил Георгий Чоговадзе.

Напомним, что между двумя странами после войны 2008-го года нет дипломатических отношений, однако россиянам визу в Грузию не нужна.